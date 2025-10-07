Як відомо, сьогодні російському диктатору і головному міжнародному вбивці та терористу путіну виповнюється 73 роки. Показово, що першим із усіх керівників держав світу його привітав ще один сумновідомий колега-диктатор Кім Чен Ин.

Видео дня

Напередодні цієі дати російські владці розпочали пропагандистську кампанію щодо так званої програми довголіття, згідно якої "росіяни зможуть жити до 100-120 років". І це не випадково, адже нещодавно громадськість дізналася, як путін та Сі Цзіньпін активно переймалися проблемою свого БЕЗСМЕРТЯ або життя до 150 років. Цинізм цієї історії в тому, що путін розвʼязавши війну проти України, вже допоміг знищити більше МІЛЬЙОНА лише росіян, а сам шукає шляхів жити до 150 років.

Певно, щоб заспокоїти росіян, які відомі всьому світу своїм алкоголізмом та "середньовічною" якістю життя, Уряд терміново почав розповідати про національний проект довголіття "Продолжительная и активная жизнь" та новий державний проект "За медицину здорового долголетия". Цей проект передбачає створення ліків від старіння та повинен забезпечити умови для життя росіян до 120 років. Найкомічнішою в цій фантастичній історії брехні є персона головної виконавиці цього проекту ДОВГОЛІТТЯ - це Тетяна Голікова.

Довідково,

Тетяна Голікова - заступниця голови Уряду РФ. Стала сумновідомою за результатами своєї роботи на посаді Міністра охорони здоровʼя. За оцінками відомих російських експертів та науковців, за період її керування в міністерстві відбувся найбільший розвал у сфері державної медицини. Її почали називати "міністром крадівництва" або "мадам Арбідол" за активне лобіювання цього сумнівного препарату в період пандемії свинячого грипу 2009-2010 років.

Окрім того, Голіковій, її чоловікові, колишньому високопосадовцеві Христенку та пасинку належить власний літак, гольф-клуб в Іспанії, декілька віл у Португалії та Іспанії, нерухомість на Лазаурному морі, 3 гольф-клуби на росії, безліч дорогих прикрас та коштовностей…

У свій час хакери виклали переписку Голікової із свої чоловіком, де вона розповідає, що не вірить у російську медицину і лікуються в Австрії.

Як бачимо, російська влада знайшла "правильну" виконавицю для реалізацію плану "здорового довголіття росіян".

Але повернемося до маніакальної мрії путіна щодо ВЛАСНОГО безсмертя або життя до 150 років. Тут очевидно, що вся країна буде працювати задля реалізації цього завдання. Але завжди є свою маленьке але…, про що геніально написав Габріель Ґарсія Маркес в знаменитій "Осені патріарха":

"Будь-який правитель, а особливо той, з якого намагаються зробити диктатора, мусить памʼятати, що навіть безмежний час вічного і солодкого життя при владі, щоб не говорили підлеглі, маж фатальну здатність закінчуватися.

А інколи досить ШВИДКО і доволі ТРАГІЧНО".

Тож сподіваємося, що прийде час, коли один скаже новину по СМЕРТЬ ВБИВЦІ та ДИКТАТОРА, а МІЛЬЯРДИ відповідатимуть :

"ЗЕМЛЯ ЙОМУ СКЛОВАТОЮ".

П.С. Аналогія путіна з Кощієм Безсмертним взята з огляду на те, що той є центральним негативним персонажем російських казок, головним лиходієм та вважався безсмертним.