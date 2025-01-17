Кислица объяснил, почему Украина не примет концепцию 'мира любой ценой'

Украина стремится добиться справедливого и продолжительного мира. Однако сделать это можно только силой, а не путем уступок государству-агрессору.

Видео дня

Позиция "мир любой ценой" лишь поощрит Россию и дальше нарушать международное право, поэтому Украина не примет такой концепции. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на состоявшемся 16 января заседании Совета Безопасности Организации объединенных наций, собравшемся для обсуждения российско-украинской войны.

"Украина, как никто другой, хочет мира. Но мы не примем концепцию "мира любой ценой", ведь она не принесет никакого реального и длительного мира, а лишь поощрит агрессора и дальше нарушать международное право, и не только в Украине", – подчеркнул дипломат.

Он убежден, что заставить агрессора остановиться можно только при соблюдении кардинально противоположной концепции: "мир через силу".

При этом Кислица подчеркнул, что для Украины российско-украинская война экзистенциональна: речь идет о самом выживании украинского государства, которое, как, не стесняясь, признают российские топ-чиновники, Москва стремится уничтожить.

"Эту суровую реальность недавно подтвердил один из ближайших подельников Путина, Патрушев, который в интервью выразил надежду, что "Украина прекратит свое существование в 2025 году", – напомнил дипломат.

Постоянный представитель Украины при ООН убежден, что подобные "саморазоблачения" российского режима требуют пристального внимании мира, особенно тех представителей международного сообщества, которые остаются в стороне от попыток привлечь агрессора к ответственности.

"Удовлетворяя свою иррациональную нацистскую ненависть к украинцам, Россия особенно полагается на террористические ракетные атаки на гражданскую инфраструктуру", – отметил Кислица.

Дипломат также напомнил, что амбиции РФ выходят за рамки Украины, о чем свидетельствует ультиматум Кремля с требованием к НАТО "вернуться к границам 1997 года".

Постоянный представитель Украины при ООН отметил, что дипломатический путь к миру лежит через имплементацию украинской Формулы мира. Однако наше государство открыто для рассмотрения предложений по достижению мира от других стран – при условии, что они учитывают необходимость восстановления территориальной целостности, не отождествляют жертву с агрессором и базируются на принципе "ничего об Украине без Украины".

"Их можно обсуждать в форматах, предложенных Формулой мира", – добавил Кислица.

Напомним, 12 января делегация ООН посетила место удара России по Запорожью. Во время атаки, устроенной войсками РФ 10 декабря, вследствие прилета по частной клинике погибли 11 человек, еще 22 получили ранения.

Цель визита делегации заключалась в оценке гуманитарной ситуации и поиске путей усиления помощи людям, наиболее пострадавшим от войны. С Запорожья визит делегации ООН только начался.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!