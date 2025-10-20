Ким Чен Ын разочарован Россией: Путин обманул своего союзника и открыл 'окно возможностей' для США

Несколько недель назад стало известно, что лидер Северной Кореи выражал недовольство своими отношениями с Россией. По мнению Ким Чен Ына, президент России Владимир Путин не предложил достойную оплату за поставки оружия и боеприпасов, а главное – за военный контингент, который участвовал в войне против Украины и имел достаточно большие потери личного состава.

Северная Корея получила от России гораздо меньше, чем предоставила военной помощи

В целом размеры военной помощи КНДР для России с 2023 года оцениваются в сумму от 5,6 до 9,8 млрд долларов. Сюда входят миллионы снарядов для артиллерии, ракетные установки, баллистические ракеты и другое вооружение, а также командирование около 15 тысяч военных армии Северной Кореи. В обмен на это Россия отправила тысячи тонн продовольствия, нефтепродукты, некоторые системы ПВО и, возможно, несколько самолетов, а в целом стоимость российского бартера не превышает 1,2-1,5 млрд долларов. В докладе Фонда Фридриха Науманна под названием "Неравное партнерство" подчеркивается, что никакого технологического рывка Северная Корея сделать не смогла, валютные резервы страны остались почти на том же уровне, а ситуация в экономике остается проблемной. При этом деньги, которые поступают в страну через нелегальные подсанкционные схемы и российские банки, фактически оседают в карманах элиты, приближенной к диктатору Ким Чен Ыну, а почти все население Северной Кореи продолжает жить на грани бедности. "Путин фактически обдирает Северную Корею", отметил глава южнокорейского отделения Фонда Фридриха Наумана Фредерик Шпор. Поэтому можно констатировать, что для Ким Чен Ына сотрудничество с Кремлем выгодно преимущественно из политических соображений, то есть чтобы уменьшить изоляцию Северной Кореи.

Ким Чен Ын готов к диалогу с США, но не откажется от своего ядерного оружия

Теперь западная пресса пишет о том, что Ким Чен Ын неожиданно заявляет о своей готовности к новым переговорам с президентом США. По сообщениям информационного агентства Северной Кореи KCNA, Ким заявил, что у него остались "прекрасные воспоминания" о президенте США Дональде Трампе, с которым они встречались трижды. Вместе с тем северокорейский лидер отметил, что "никогда не откажется" от ядерного оружия, и добавил, что санкции, наложенные на Северную Корею, только помогли его стране "стать сильнее и развить устойчивость и выносливость, которые не сможет сломать никакое давление". В общем Ким Чен Ын направил Трампу и США четкое послание: "Если Соединенные Штаты откажутся от своей одержимости денуклеаризацией и искренне желают мирного сосуществования с нами как признание реальности, то нет никакой причины, почему мы не должны выполнить это желание". Этот вопрос отказа от ядерного оружия уже давно является источником конфликта между Вашингтоном и Пхеньяном. Переговоры по этому поводу были приостановлены после неудачного саммита между Кимом и Трампом в 2019 году, во время его первого срока на посту президента США.

Главным результатом сотрудничества Пхеньяна и Кремля стало уменьшение изоляции режима Ким Чен Ына

Поэтому, отмечают немецкие эксперты в материале Bild, партнерство Владимира Путина и Ким Чен Ына так и остается несбалансированным. О разочаровании Кима масштабами российской компенсации сообщает и южнокорейская разведка. С другой стороны, Ким Чен Ын знает, что Дональд Трамп ценит саммиты высокого уровня, считает немецкий политический эксперт по вопросам Северной Кореи Фредерик Шпор в интервью BILD. По его мнению, такие встречи принесут много пользы и самому Киму. Они могут улучшить его международную репутацию и одновременно сигнализировать как Москве, так и Пекину, что он видит альтернативы. При этом Шпор считает, что "переговорная позиция Кима улучшилась с начала российской агрессии против Украины. Поскольку Россия больше не чувствует себя связанной обязательствами перед ООН, а Северная Корея менее изолирована, то отмена санкций больше не кажется Киму такой важной, как прежде".

Однако трудно не согласиться с мнением немецких аналитиков о том, что даже в случае проведения совместного саммита его "шансы на существенные прорывы весьма невелики". При этом следует вспомнить, что Дональд Трамп также неоднократно восхвалял свои прекрасные отношения с Ким Чен Ыном в прошлом, хотя диктатор неоднократно провоцировал США испытаниями ракетного оружия и словесной агрессией. Поэтому, по мнению Фредерика Шпора, за энтузиазмом Северной Кореи в отношении президента США стоит общий расчет, и это, скорее, связано с приездом Трампа на экономический саммит в южнокорейском Кенджу в конце октября этого года.

Поэтому с точки зрения интересов Украины оптимальным вариантом было бы, если дипломатические усилия США привели к минимизации сотрудничества Северной Кореи и России, особенно в военной области. Сейчас для Украины это гораздо важнее, чем ядерная программа Пхеньяна, от которой Ким Чен Ын уже добровольно не откажется. Поэтому любые разногласия в отношениях союзников России могут стать полезными для Украины в контексте уменьшения поддержки российской агрессии против нашей страны.