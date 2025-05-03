"Катастрофа для Украины и России": экс-советник Трампа Болтон назвал Уиткоффа "неквалифицированным"

Джон Болтон – бывший советник президента США по нацбезопасности при первом сроке Дональда Трампа – резко раскритиковал нынешнего спецпосланника по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа. Болтон назвал его "надвигающейся катастрофой" и человеком, который "ничего не знает" о вещах, за которые отвечает.

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Свое мнение политик высказал в программе The Arena на телеканале CNN. "Трудно представить себе менее квалифицированного человека", – сказал он об Уиткоффе.

Уиткофф – главный переговорщик, которому поручена коммуникация для урегулирования войн в Украине и в секторе Газа, а также взаимодействие с Ираном по вопросу прекращения его ядерной программы.

Болтон считает, что Уиткофф полностью подчинен президенту США и "будет делать именно то, что говорит Трамп".

"И я думаю, что это надвигающаяся катастрофа, катастрофа на фронте Украина-Россия, потенциальная катастрофа на фронте Иран. Вот что я имею в виду: если вы посмотрите на Уиткоффа – он ничего не знает об Украине. Он ничего не знает о России. Он ничего не знает об Иране. Он ничего не знает о ядерном оружии. Он ничего не знает о контроле над вооружениями и нераспространением. И он ничего не знает о межгосударственных переговорах", – заявил экс-советник Трампа.

Он выразил недоверие тому, как миллиардер и застройщик Уиткофф, будучи абсолютно квалифицированным, смог занять столь влиятельную должность в администрации.

"И все же он личный посланник Трампа. Я просто думаю, что это огромный риск", – добавил Болтон.

Как сообщал OBOZ.UA, газета New York Post недавно написала, что Стив Уиткофф вызвал разочарование Вашингтона своим подходом к переговорам с Ираном и РФ – двумя главными противниками Америки. В администрации Дональда Трампа недовольны, что чиновник участвует в переговорах на высшем уровне в одиночку и даже прибегает к услугам кремлевских переводчиков, нарушая дипломатические процедуры.

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