Кандидат на должность замминистра обороны США отказался называть Россию агрессором. Видео

Избранный президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом кандидат в заместители министра обороны Стивен Файнберг во время слушаний в Сенате отказался ответить, вторгалась ли Россия в Украину. Он переадресовал этот вопрос в руководство Республиканской партии.

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В частности, сенатор Марк Келли спросил у кандидата Стивена Файнберга, является ли вторжением тот факт, что россияне "перебрасывали через украинскую границу танки, войска и бронетехнику". Это довольно простой вопрос, заметил он.

"Переходя к своему заявлению за закрытой дверью секунду назад, просто скажу еще – спросите главу этого комитета. Я почти уверен, что глава (фракции) Республиканской партии знает ответ", – ответил кандидат.

Свое нежелание дать определение произошедшему в Украине миллиардер Файнберг объяснил довольно просто. По его словам, он не может "говорить вне очереди" и таким образом взрывать президентские переговоры.

"Я не считаю, что должен публично комментировать ситуацию среди напряженных переговоров, когда я не владею фактами. Я уверен, что президент очень искусный в этом, и он найдет правильный способ помочь Соединенным Штатам", – объяснил Файнберг.

Лидер Республиканской партии в Сенате Джон Тун, возможно, и знает ответ на вопрос Марка Келли, но он также его не озвучил. Правда, во время споров к нему так и не обратились.

"Это было российское вторжение в Украину, и сейчас на самых высоких уровнях нашего правительства есть люди, которые не хотят говорить правду. Важно, чтобы мы не оставляли эти вещи просто так, чтобы не заметить их", – позже прокомментировал слушания сенатор Тим Кейн.

Стивен Файнберг – американский бизнесмен и инвестор, занимающийся управлением хедж-фондами и прямым капиталом. К военным имеет, мягко говоря, опосредованное отношение – в 2018 году, за время первой каденции Трампа он являлся председателем Консультативного совета по разведке президента США.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп еще в субботу, 22 февраля, уволил главу Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна и главнокомандующего ВМС Лизу Франкетти. Кроме указанных должностных лиц Пентагона, были уволены еще более пяти тысяч работников Минобороны США.

Как пояснили в администрации Трампа это массовое увольнение, президент США "считает, что генерал плохо выполнял свою работу", и вообще, "пора встряхнуть Пентагон".

Также Трамп подписал указы, которые изменят структуру американской армии. В частности, он запретил трансгендерам служить в Вооруженных силах и отменил программы по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности в армии.

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