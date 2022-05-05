Канада возвращает в Украину своего посла

Посол Канады в Украине Лариса Галадза готовится к официальному возвращению в Киев. С начала войны дипломат выехала в Польшу и на сегодня ожидает распоряжения от непосредственного руководства, чтобы занять свое рабочее место в украинской столице.

Об этом сообщил "Укринформ", ссылаясь на Министерство иностранных дел Канады. В то же время ведомство не готово пока озвучить точную дату возобновления работы посольства в Украине.

"Наша цель – восстановить дипломатическое присутствие в Украине", – сказала глава канадского МИД Мелани Жоли.

Отметим, что с начала вторжения России в Украину Оттава временно перевела свое посольство во Львов. Со временем было принято решение эвакуировать всех дипломатов в южные регионы Польши.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Канада решительно вовлеклась в содействие Украине на фоне военной агрессии РФ:

– Оттава хочет передать Украине замороженные российские активы. Для этого их нужно будет конфисковать, что требует изменений в законодательстве, и правительство Канады готово на это пойти;

– Канада приняла решение о персональных санкциях против 203 представителей террористических группировок "ЛНР" и "ДНР".