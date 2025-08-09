Можна без будь-яких перебільшень погодитись з тим, що в цій проклятій війні наступає кульмінаційний момент. Цього слід було давно очікувати, оскільки всі війни рано чи пізно, але обовʼязково закінчуються. Це - історичний факт. Однак, є й інші історичні факти, які не можна ігнорувати, і які вказують на те, що несправедливе закінчення однієї війни, або її не допущення, може стати початком ще більшої, але вже світової війни.

Так було у 1939 році, коли відбулася окупація Чехословаччини нацистською Німеччиною – ганебна сторінка в історії Великобританії та Франції. Ця подія та підписана раніше Мюнхенська угода стали прологом до початку Другої світової війни. Лондон і Париж були обдурені Гітлером, оскільки вони розраховували, що, віддавши йому Судетську область, населену переважно німцями, їм вдасться стримати його загарбницькі апетити. Уклавши з Німеччиною та Італією Мюнхенську угоду в 1938 році, Франція та Великобританія хотіли відтягнути війну, але замість цього отримали світову війну. На жаль, багато у чому історія повторюється. Спочатку незаконна анексія Криму, а потім збройне захоплення іншої частини української території - Донбасу, стало можливим тільки завдяки потуранню агресору з боку європейських країн і США.

Ні лідери Сполучених Штатів, ні лідери європейських країн не побачили в цій агресії прелюдії Великої світової війни, і що вони своєю бездіяльністю по відношенню до Путіна тільки заохочували його до ще більшої агресії.

Чи могли Сполучені Штати і європейські країни зупинити повномасштабне вторгнення путінської армії в Україну 24 лютого 2022 року?

Будь-яка людина в притомному стані, однозначно погодиться з тим, що консолідована і чітко виражена позиція США та європейських країн, без жодних сумнівів зупинили б агресію Путіна.

Але, ні США, ні європейські країни не зупинили цю агресію і тепер Україна, її народ вже більше трьох з половиною років веде смертельну боротьбу з другою армією у світі, захищаючи східні кордони НАТО, при цьому наша країна не є членом Північноатлантичного Альянсу. І навіть сотні тисяч українців, які вже загинули у боротьбі з агресором, який відкрито погрожує країнам НАТО, не є для членів Альянсу переконливим фактором для прийняття нашої країни у члени НАТО.

Путін, ігнорує будь які заклики президента Трампа чи лідерів європейських країн припинити війну чи хоча б зупинити бойові дії і почати мирні переговори. При цьому, не можна зрозуміти, чому і Трамп, і лідери європейських країн не хочуть усвідомити глибинні мотиви, якими керувався Путін розпочинаючи цю війну, які унеможливлюють ні її зупинення, ні мирову угоду. Путін не може виграти цю війну, але не може її і зупинити. Як він може зараз зупинити війну, якщо фактично путінська економіка переведена на військові потреби, а країна все більше стає єдиним військовим табором.

Головна причина полягає у тому, що війна з Україною - це лише невелика частина його агресивних планів! Багато хто в США і європейських країнах тільки тоді в це повірять, коли путінські дрони чи ракети почнуть вбивати населення їх країн і знищувати мирні міста і села. Так було і перед першою, і перед другою світовими війнами. Історія нас нічому не вчить.

За тою інформацією, яка зʼявилась у ЗМІ і яка офіційно не підтверджена, повідомлено, що спецпосланець президента США Стів Віткофф під час свого візиту до Росії передав Путіну пропозицію про припинення війни в Україні, погоджену з лідерами європейських держав, про це повідомляє ресурс Onet.

Як пишуть журналісти видання, Москва нібито одержала дуже вигідну пропозицію від адміністрації Дональда Трампа, яка, зокрема, передбачає - перемир'я, а не мир в Україні; фактичне визнання територіальних завоювань Росії шляхом перенесення цього питання на 49 чи 99 років; зняття більшості санкцій, запроваджених щодо Росії; можливе повернення до енергетичного співробітництва, тобто імпорту російського газу та нафти. Більше того, правитель Росії Путін вже назвав Об'єднані Арабські емірати одним з підходящих місць для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Тобто, та поспішність з якою організовується зустріч Трампа з Путіним дає підстави припускати, що це питання вже давно узгоджене між Трампом і Путіним і мабуть прийшов час, щоб ці домовленості легалізувати. Правда, передбачається що потім, мабуть на підписання капітуляції України, запросять також ще й президента України, але не будуть запрошені лідери європейських країн.

Видається так, що нам готують "Мюнхен -2025", якщо те, що було оприлюднене польським виданням є правдою.

Ми памʼятаємо скільки грізних слів останні дні промовив Трамп про Путіна і російську агресію. Більше того, він багато разів погрожував Путіну, що будуть введені дуже жорсткі санкції проти Росії, якщо вона не погодиться зупинити бойові дії. Після візиту Віткоффа, ми нічого путнього і не могли чекати, оскільки іноді виникали сумніви, він є спецпосланцем Трампа, чи навпаки - довіреною особою Путіна. Ніхто не знає про що він говорив з Путіним і хто його уповноважував розпоряджатися українською територією, якщо інформація польського ресурсу, відповідає дійсності. Ні президент Трамп, ні Віткофф не повідомили чи погодився Путін зупинити воєнні дії до 8 серпня 2025 року ?

Тобто, нам залишилось почекати лише один день. Якщо санкції, про які постійно погрожував Трамп, не будуть введені проти Росії, то це буде один формат подальших дій, а якщо будуть введені в тому ж обсязі яким і погрожував Трамп - то буде інший формат наступних дій. Єдине, що абсолютно очевидно, ми повинні максимально обʼєднати наше суспільство, оскільки країна і наш народ скоро можуть бути перед серйозним вибором.

Однак, і європейські країни, повинні згадати уроки історії і зрозуміти, що це теж буде і для них вибір. Вибір між війною і миром.

"Путін пропонує зустрітися з Трампом в ОАЕ, оскільки Кремль відчуває перевагу", під таким заголовком Тhe Washington Post підготувало великий матеріал, який стосується переговорів спецпредставника Трампа з Путіним і перебігу можливої зустрічі Трампа з Путіним. Деякі фрагменти цього матеріалу чітко вказують на негативну реакцію журналістів на ці події. Зокрема, як зазначає видання "Різкий перехід президента Дональда Трампа від розчарування непохитністю президента Росії Володимира Путіна до можливої зустрічі віч-на-віч найближчим часом — попри відмову Путіна припинити напади на Україну або відмовитися від основних воєнних цілей Росії — дав російському лідеру дипломатичний переворот, який Кремль сприйняв у четвер. Після неоднозначних сигналів, коли спеціальний посланець США Стів Віткофф три години зустрічався з Путіним у середу в Москві, а потім Білий дім запровадив жорсткі нові тарифи на Індію, посилаючись на її підтримку воєнної економіки Росії, Трамп раптово оголосив, що має намір зустрітися з Путіним "дуже скоро" і що "є дуже хороший шанс" досягти угоди щодо конфлікту в Україні", далі видання зазначає, "Віткофф порушив ідею тристороннього саміту на зустрічі з Путіним у середу, сказав Ушаков, але "російська сторона залишила цей варіант повністю, повністю без коментарів", що підкреслило перевагу Кремля угоді на російських умовах, узгодженій Вашингтоном і Москвою та нав'язаній Києву.

"Ми пропонуємо, перш за все, зосередитися на підготовці двосторонньої зустрічі з Трампом, і вважаємо найважливішим, щоб ця зустріч була успішною та продуктивною", — сказав Ушаков.

Кілька днів тому, під час ретельно спланованого візиту до острівного монастиря на Валаамі, на північному сході Росії, Путін заявив, що його умови для припинення війни не змінилися, що Росія, захоплюючи землю в Україні, просто повертає собі власну територію, що уряд України є нелегітимним, і що зростаюча кількість втрат Росії у війні не була марною.

Трамп охарактеризував зустріч Віткова в Москві в середу як успішну, але також зазначив, що зусилля щодо припинення війни в Україні поки що не увінчалися успіхом. "Я вже був розчарований цією зустріччю раніше", – сказав Трамп. Але, додав він, "ми зараз ведемо дуже серйозні переговори про… врегулювання цієї ситуації, її завершення".

З моменту обрання Трампа Москва наполягала на угоді між США та Росією про припинення війни на російських умовах, навмисно відсуваючи Україну та Європу на другий план. Саміт з Трампом, після нещодавнього засудження президентом "огидних" бомбових атак Росії та його опису Путіна як "божевільного", став би визначним дипломатичним поворотом для російського лідера.

Високопоставлений європейський чиновник заявив, що вони були розчаровані, коли побачили, що Трамп планує зустрітися з Путіним безпосередньо: "Попри всі ці хвастощі, Трамп жодним чином не тиснув на Путіна — поки що. Нуль, ні". Після місяців ухилення від тиску щодо припинення вогню, Путін може розраховувати на свою здатність маніпулювати Трампом на зустрічі на вищому рівні, так само, як його багато хто вважав таким, що він робив це під час їхньої зустрічі в Гельсінкі у 2018 році, коли Трамп підтримав заперечення Путіним втручання у вибори 2016 року через висновки американських розвідувальних служб.

Майкл Макфол, який обіймав посаду посла США в Москві з 2012 по 2014 рік за часів адміністрації Обами, сказав, що президентські саміти "найбільш успішні, коли вони використовуються для досягнення відчутних результатів".

"Стояти поруч із Путіним – це гігантський подарунок імперському диктатору Росії", – сказав Макфол. "Я сподіваюся, що Трамп очікує отримати щось цінне натомість. "Хорошої зустрічі" недостатньо".

Російські аналітики заявили, що Путін переконаний, що виграє війну і може досягти своєї мети – підкорити Україну, позбавити її військових сил та здатності захищатися, а також заблокувати її вступ до НАТО.

Як би не були сформульовані умови Путіна, аналітик Тетяна Станова з Центру Карнегі Росія Євразія написала в дописі в соціальних мережах: "Вони зводяться до однієї й тієї ж вимоги: Україна припиняє опір, Захід припиняє постачання зброї, а Київ приймає умови Росії, що фактично є капітуляцією". Ще одним свідченням впевненості Москви є те, що Ушаков додав, що зустріч Путіна та Віткова підтвердила, "що російсько-американські відносини можуть базуватися на зовсім іншому, взаємовигідному сценарії, який разюче відрізняється від того, як вони розвивалися в останні роки". Ушаков сказав, що деталі зустрічі будуть оголошені найближчим часом."Разом з американськими колегами ми зараз починаємо конкретну роботу над параметрами цієї зустрічі та місцем її проведення", – сказав Ушаков. Російські державні ЗМІ та прокремлівські воєнні блогери зайняли тріумфальний тон після новин про зустріч Трампа та Путіна. Зокрема, "Комсомольська правда" припустила, що Трамп знову змінив своє ставлення до Росії на позитивну ноту. Газета "Московський комсомолець" сурмила: "Путін переміг!" Юрій Подоляка, провоєнний блогер з 3 мільйонами підписників, побачив у дії "шедевральну дипломатичну гру" Путіна. "Схоже, Володимиру Путіну вдалося утримати Трампа на "переговорній каруселі"", – написав він у соціальних мережах.

Виступаючи перед журналістами разом із Путіним у монастирі на Валаамі, президент Білорусі Олександр Лукашенко, найближчий союзник Путіна та людина, яка часто звертається до Заходу від імені Росії, минулого тижня заявив, що нещодавно він сказав американцям, близьким до Трампа, що Путін погодиться на те, що він назвав "повітряним перемир'ям" – мораторієм на ракетні та безпілотні атаки.

Мораторій на повітряні атаки позбавить Україну однієї з найефективніших видів зброї для захисту від Росії: атак безпілотників на російські нафтові об'єкти, стратегічні авіабази, важкі бомбардувальники, літаки-розвідники, склади боєприпасів та інші військові цілі.

Державний секретар Марко Рубіо заявив у середу, що пропозиція Росії містить деякі деталі щодо конкретних умов Москви щодо припинення війни, але застеріг: "Це можуть бути не ті умови, які Україна може прийняти, або, відверто кажучи, які прийняли б інші".

Посадовці Європейського Союзу висловили скептицизм щодо намірів Путіна. "Цілком очевидно, що Росія не зацікавлена в будь-якому мирі як такому, тому що ми бачили це в їхніх діях, а не в словах", – заявила у четвер речниця ЄС із закордонних справ Анітта Хіппер. Деякі аналітики заявили, що Трамп, схоже, має намір будь-якою ціною досягти припинення вогню. "Трамп – нерозумно – намагається укласти мирну угоду, тоді як Путін – зазвичай – збирається підманити його, пропонуючи "угоду", яка вимагає капітуляції України", – прокоментував Джон Форман, колишній британський аташе з питань оборони в Москві", завершує видання.

Вибір президента Зеленського очолити боротьбу з агресією Путіна 24 лютого 2022 року був мужнім кроком і його повністю підтримав український народ, але капітуляцію, або мир на умовах путіна, українці ніколи не підтримають.