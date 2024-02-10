'Залужный 2024': украинцев предупредили о новой враждебной ИПСО

В социальных сетях начали распространять анонимную рекламу сайтов, которые якобы связаны с бывшим Главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Украинцев предупредили о новой враждебной ИПСО и призвали не регистрироваться на этих ресурсах.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации. Так, подозрительные сайты находятся на разных доменах и созданы анонимами.

Ссылки, размещенные на них, ведут на анонимные telegram-боты, собирающие информацию о пользователях. В будущем эти данные могут быть использованы против граждан Украины.

"Эти сайты не связаны с Валерием Залужным, а об их деятельности правоохранительные органы Украины уже проинформированы. Вероятно, за созданием этих онлайн-площадок стоит враг, который стремится к расколу украинского общества и использует для этого разные средства", – подчеркнули в Центре.

Там призвали украинцев не регистрироваться на этих ресурсах и доверять только проверенным источникам.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 февраля Зеленский уволил Залужного и назначил нового главнокомандующего ВСУ Сырского. Президент поблагодарил Залужного за два года защиты и заявил, что предложил ему остаться в команде.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский лично вручил награду бывшему главнокомандующему Валерию Залужному, которому присвоил звание Героя Украины. Эмоциональный момент награждения взбудоражил украинцев.

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