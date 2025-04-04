'Как разговаривать с баллистическими ракетами?' Зеленский сказал, при каких условиях готов к переговорам с россиянами

Украина будет готова разговаривать с РФ о завершении войны в любом формате только после того, как российские оккупационные войска перестанут обстреливать украинские города, убивая людей. Прекращение огня должно быть постоянным и безусловным, поскольку "разговоры с баллистическими ракетами" не имеют никакого смысла.

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Об этом сказал президент Владимир Зеленский на брифинге в пятницу, 4 апреля. Глава государства подчеркнул, что россияне, которые сегодня ударом по Кривому Рогу убили 16 человек, среди которых шестеро детей, должны "просто не быть убийцами".

"Прекращение огня должно быть безусловным. А после этого мы уже можем разговаривать в любом формате. Но для этого нужно, чтобы россияне не были просто убийцами, а были готовы к дипломатии. Пока они просто черти. Ну как на них можно еще по-другому сказать? Сегодня был удар, 16 человек убили. Ездят в Америку, выступают, ходят на каналы, рассказывают, как они хотят мира, показывают какие-то mineral deals, что они готовы… На что они готовы? Тот, кто готов, показывает не только словами, а делает какие-то шаги", – заявил он.

Президент подчеркнул, что не боится переговоров с представителями государства-агрессора и готов к ним в любом формате – с посредничеством других государств (США или Саудовской Аравии) или без него.

Основное то, чтобы разговор был предметным и привел к прекращению огня.

"Как разговаривать напрямую просто с баллистическими ракетами? А это сегодня просто разговаривать с ракетами и с террористами. Какой смысл просто говорить? Прежде всего – безусловное прекращение огня. Спасибо Америке за эту инициативу, она правильная. Мы могли бы и сами показать "красные линии" перед прекращением огня, но мы этого не делаем. Мы это подчеркиваем", – сказал президент.

Ранее Зеленский отреагировал на коварный ракетный удар россиян по жилому району Кривому Рогу, в результате которого погибли 16 человек. Он подчеркнул, что каждая российская ракета и каждый ударный дрон доказывают, что Москва хочет только войны.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио признал, что Россия нарушает перемирие. Если Кремль выберет войну, страны ждут санкции, над разработкой которых уже работает Конгресс США.

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