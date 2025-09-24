Как и с заявлением Сикорского — что они там все будут сбивать, важно, чтобы слова Трампа не остались только словами.

Это касается и сбитий: сказали, что будут сбивать? Неинтересно — вот сбейте, тогда у нас будет материал, на который можно опираться в суждениях.

То же самое со словами Трампа: сказал, что дадут НАТО оружие, подразумевая, что его будут передавать Украине — без проблем, будет оружие — будет о чем говорить.

Передача оружия имеет два измерения: первое — когда вы передаете ровно столько, чтобы поддерживать стойкость украинского войска.

Вот все эти пакеты по обслуживанию F-16 и т. д.

Второе — когда вы увеличиваете передачу качественно и количественно, и да, это никогда не делается просто так.

Это всегда аккурат под что-то — например, под конкретную вашу операцию стратегического уровня.

Если мы увидим радикальный рост поставок Украине, надо понимать, что это будет делаться не от внезапной "щедрости", а потому, что от Киева теперь что-то ожидают.

Я вполне допускаю, что украинская дипломатия, офис и европейские плюс американские сторонники Украины смогли убедить за вот эти месяцы администрацию США в том, что есть потенциал.

Получится — будет еще больше поставок (продаж, не суть) и больше суппорта, не получится — будет день сурка, как зимой с 2023 по 2024.

И да, Путин вписал себя в историю уже многими своими решениями и точно вписал себя как уникум, который отказался от предложения Трампа по заморозке.

Я хорошо знаю историю и заверяю, как говорится, — так не бывает.

Никто, когда такое положение и такая диспозиция сил, и ситуация страшного тупика, не отказывается от того предложения Трампа, которое он форсил с весны.

Даже было ощущение, что, следуя логике "от добра добра не ищут", Путин ухватится за этот спасательный круг и согласится на заморозку.

Но нет, к большому удивлению американцев (да и не только), он решил сжигать свое государство дальше.

Большая ошибка Трампа и многих аналитиков и всяких "финк тэнков" — не понимание того, что Путин реально относится к теме Украины за гранью рационального.

Оно рационально-то с его колокольни — мифических означающих, но абсолютно иррационально в координатах ценностей Запада.

В любом случае все это — пища для философов, социологов и историков, а реальность сейчас определяется и решается, как и прошлый, и позапрошлый, и все предыдущие годы.

Она решается украинским солдатом — он стал свидетелем, как все это началось, и он же и определит в итоге, чем все это закончится.