Кая Каллас заявила, что Украина не должна отдавать свои территории ради мира. Мол, неправильный сигнал и подстрекательство всех злодеев к агрессии.

Хорошие слова, похвальное заявление.

Однако есть вопросы. Ибо не хватает подкрепления.

Сегодня ночью Россия в порядке мирных инициатив в очередной раз ударила модернизированными КАБами по Харькову. Пострадали люди.

Лучшее средство борьбы с КАБами – планово уничтожать российские аэродромы в радиусе 300 км. Ну, и дальнобойные средства ПВО. Причём, даже не наземные (ибо россияне до них рано или поздно дотянутся), а воздушные – самолёты с правильными средствами обнаружения и ракетами.

Позиция ЕС по оружию меняется в лучшую сторону, но очень меееееедленно. А решения остаются нетворческими.

Европейские чиновники точно могут лучше, надо их только правильно настроить.

Скажем, всем известно о существовании порядка 900 танкеров так называемого "теневого флота" РФ. Которые все видят, но не трогают. Хотя они шныряют на той же Балтике и регулярно создают проблемы.

Брюссель начал отрабатывать какую-то странную идею о получении разрешений государств, предоставляющих флаги для судов с российскими грузами, на какой-то превентивный досмотр. Т.е., они хотят войти в юридически чистую историю с теми, кто зарабатывает на мухлеже.

Это формальный подход. Заведомо тупиковая бюрократическая канитель и замыливание. Она может катиться своим чередом ради сохранения каких-то политесов и защиты от претензий, но параллельно давно пора запустить реальные механизмы приведения Москвы в сознание.

Например.

Устанавливается неофициальная, но предельно доходчивая зависимость: один КАБ – минус один танкер, одна ракета – минус пять танкеров. Есть жертвы - включается мультипликатор.

И не надо ничего отнимать.

ЕС должен создать специальную экологическую группу, которая будет выборочно обследовать некоторые суда на предмет отсутствия вредных насекомых и защиты ценных моллюсков. Риски ж ого-го какие!

Для чего эти суда будут помещаться в карантин. За счёт грузовладельцев, со всеми сборами. Скажем, на пару месяцев. Ну, или как пойдёт. Могут же понадобиться повторные исследования. Не найдут проблем - всех отпустят, да.

Прилетел КАБ – резко возрастают экологические риски. Всё согласно прозрачным европейским регуляциям.

Неделька-другая – и "теневой флот" сможет оперировать только на Дальнем Востоке. Китай не пострадает. Немного расстроится товарищ Эрдоган, но товарищ Трамп уже превентивно отсыпал ему комплиментов. Товарища Моди также предупредили.

Нет возможности адекватно помочь с ПВО – задействуйте наиболее смертоносное европейское оружие. Европейских бюрократов.

И, ой, я вас прошу. Не нужно рассказывать, что это скользкий путь злоупотреблений. Когда Брюсселю надо, там всё очень прагматично. И посылать доходчивые сигналы злодеям там умеют, просто не всегда хотят.