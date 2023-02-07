Кабмину поручили разработать санкции против Бойко, чтобы лишить звания Героя Украины

Нардеп Юрий Бойко, который был сопредседателем запрещенной ныне фракции ОПЗЖ и возглавил ее правопреемницу – "Платформу за жизнь и мир", могут лишить звания Героя Украины. Правительство устранило коллизию действующего законодательства, которая не давала этого сделать.

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Кабмин во вторник, 7 февраля, проголосовал за соответствующий законопроект. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Премьер прокомментировал петицию с требованием лишить Бойко этого звания, которая набрала 25 тысяч голосов, что является достаточным для рассмотрения.

"У нас есть межведомственная группа во главе с первой вице-премьер-министром, которая занимается вопросом санкционной политики. Группа рассматривала вопрос о возможности лишения народного депутата этого звания на двух своих заседаниях", – рассказал Шмыгаль.

Как пояснил премьер, по результатам рассмотрения члены рабочей группы пришли к выводу, что из-за различия действующего законодательства некоторых деятелей по состоянию на сегодняшний день невозможно лишить высших государственных наград.

"Поэтому еще в декабре я поручил Минюсту и первому вице-премьеру наработать изменения в законодательство, которые исправят ситуацию. Это поручение выполнено, и сегодня правительство одобрит соответствующий проект закона. Он предусматривает, что наложение санкций на лицо дает основания для лишения его государственных наград. Надеюсь, законопроект будет оперативно рассмотрен народными депутатами Украины", – добавил он.

Шмыгаль подчеркнул, что правительство поручило группе по санкционной политике повторно рассмотреть вопрос о лишении Бойко звания Героя Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, петиция с требованием лишить Юрия Бойко звания Героя Украины, зарегистрированной в сентябре, набрала более 25 тысяч подписей.

Президент Зеленский ответил на петицию о лишении Бойко звания. Он указал на то, что для этого нет предусмотренных законом оснований. В то же время Зеленский обратился к главе правительства с "просьбой изучить поднятый в петиции вопрос".

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