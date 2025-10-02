Россия усугубляет гибридные атаки против государств Западной Европы. На днях в Копенгагене пройдет саммит Европейского политического сообщества, в связи с чем все полёты гражданских дронов в воздушном пространстве Дании в течение указанного периода запрещены. Причиной для принятия этого решения стало то, что неизвестные беспилотники в очередной раз были замечены вблизи нескольких военных объектов Дании.

Одним из мест, где зафиксирована незаконная активность БПЛА, была главная военная база Каруп, когда неизвестные дроны находились в воздухе как над территорией авиабазы, так и за пределами её ограждения. Также неизвестные дроны были зафиксированы над аэропортами Копенгагена и пяти населенных пунктов Дании. Датское издание Welt am Sonntag обнародовало информацию о том, что немецкая служба авиадиспетчеров (DFS) в течение января-августа 2025 года зарегистрировала 447 сообщений от экипажей самолётов о сбоях или посторонних манипуляциях с сигналами спутниковой GPS-навигации во время полётов, тогда как ещё два года назад было зафиксировано всего 25 таких инцидентов.

При этом наиболее резкий рост помех сигналам GPS зафиксирован в регионе Балтийского моря и над странами Балтии, что, по мнению экспертов, является элементом гибридной войны России против государств Запада. Правительство Дании назвало вторжение БПЛА в своё воздушное пространство гибридными атаками, а премьер-министр Мэтте Фредериксен заявила, что речь идёт о самой серьезной атаке на критическую инфраструктуру страны. Что касается искусственных помех GPS-навигации, то сигналы глушатся мощными передатчиками с земли или подделываются данные от спутников.

Такая манипуляция, известная как спуфинг, гораздо более опасна, поскольку экипажи могут быть введены в заблуждение относительно фактического места нахождения и высоты полёта. По оценке экспертов значительная часть сигналов глушения в Балтийском регионе поступает из Калининградской области РФ. Препятствия GPS-навигации затронули не только авиацию, но и осложнили работу навигационных систем судов, в частности, немецкие судовладельцы неоднократно сообщали о случаях таких сбоев. За последний год подозрительные инциденты в странах Западной Европы стали привычными: оборванные якорями подводные кабели, повреждённые трубопроводы на дне Балтийского моря, загадочные пожары на складах, взрывы посылок.

В сентябре 2025 г. к этому перечню добавилась более серьезная провокация России против НАТО: направление минимум двух десятков БПЛА на территорию Польши. События в воздушном пространстве Дании похожи на тестирование ещё одного метода гибридной войны Кремля против Европы, ведь ещё никогда не доходило до того, чтобы из-за неизвестных беспилотников приходилось на много часов закрывать европейские аэропорты, а все структуры безопасности не могли ничего с этим поделать.

Совершая гибридные нападения против стран Западной Европы, Москва использует широкий спектр методов: кибератаки, диверсии, саботаж, информационно-психологические операции, нарушения воздушного пространства и т.д. Европейские лидеры сталкиваются с дилеммой: как реагировать на провокации, не усугубляя эскалацию, но и не оставляя атаки без ответа. Страны Западной Европы уже не просто реагируют на гибридные атаки РФ – они перестраивают свои системы безопасности, признавая, что новая реальность требует новых подходов. Дания передаёт Украине истребители F-16, разрабатывает собственные дроны и наращивает дальность полёта ракет для сдерживания потенциальных угроз. ФРГ просматривает свою оборонную доктрину. Радарное наблюдение и антидроновые системы становятся приоритетом после инцидентов с беспилотниками в Дании и Норвегии. Франция и Польша обнаруживают российские шпионские устройства вдоль железнодорожных путей, по которым транспортируется военная помощь Украине. Международные институты, такие как The International Institute for Strategic Studies (IISS), систематизируют данные о диверсиях, кибератаках и шпионажах, чтобы выявить закономерности и прогнозировать следующие шаги Кремля.

Нарушения воздушного пространства Россией держат в напряжении НАТО и США и заставляют их сдерживать Кремль с учётом возможной эскалации. Агентство Associated Press описывает ситуацию с нарушениями воздушного пространства в Восточной Европе, в частности, в Балтийском регионе, осуществленными Россией с помощью самолётов и беспилотников.

Речь идёт о том, что НАТО и страны-члены обсуждают возможные шаги ответа. Число серьёзных нарушений воздушного пространства в Европе резко возросло в этом месяце. Страны Балтии, Скандинавия и Польша выражают беспокойство из-за такой ситуации, потому что они вынуждены поднимать истребители, тратить ресурсы на мониторинг, охрану, учитывать риск эскалации. Приводятся комментарии от чиновников НАТО о том, что нарушение воздушного пространства не просто демонстрация силы, а инструмент давления и проверки реакции Запада. Делается вывод, что РФ, используя дешёвые дроны и провокационные полёты над Балтикой, фактически испытывает обороноспособность НАТО и заставляет союзников тратить огромные ресурсы на перехват.

Напомним, что несколько недель Путин обрушивает на Европу шквал беспилотников, кибератак, кампаний дезинформации. Это было фактически скоординированной попыткой дестабилизировать Запад и заставить европейских граждан усомниться в целесообразности поддержки Украины. Однако сейчас западные союзники находят способы ответить на агрессию Кремля, пишет The Times. Сегодняшний более жёсткий ответ Запада состоит из трёх компонентов.

Во-первых, Запад более конкретно заявил о создании "стены беспилотников" для защиты восточного фланга НАТО от российского вторжения. Это будет включать в себя современные беспилотники британского производства. Во-вторых, у канцлера Германии Фридриха Мерца есть планы, которые будут представлены на саммите Европейского союза в Копенгагене по использованию сотен миллиардов замороженных российских активов для обеспечения беспроцентного кредита Украине в размере 160 миллиардов долларов. Схема Мерца может в целом изменить ситуацию на войне. И в-третьих, 19 раунд санкций ЕС против России практически готов к запуску. Он направлен на российскую нефтегазовую отрасль и фактически являет собой своеобразный военно-дипломатический манёвр, действующий в сочетании с дальними атаками Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы, электростанции и насосные станции.

Путин может доиграться с провокациями. Хотя его целью возможно только немного попугать Запад и заставить его тратить деньги на собственную оборону, а не на помощь Украине, однако эти провокации создают риск случайной эскалации и незапланированного конфликта. Еврокомиссия создала документ, где изложила свои предложения в рамках стратегии, направленной на устранение пробелов в европейской обороне до 2030 года. Основное внимание там уделяется именно противовоздушной и противоракетной обороне, а также дронам. Новая "стена дронов" будет опираться на опыт Украины, одновременно интегрируя стартапы и научные круги в хабы по всей Европе. "Восточная сторожевая служба" будет призвана защищать Европу от гибридных атак. Она будет включать в себя ряд элементов: наземную оборону, средства противодействия дронам, а также морские и космические элементы. Германия уже выразила готовность взять на себя руководство в области противовоздушной обороны. Финансирование частично будет производиться за счёт кредитного фонда SAFE в размере 150 млрд евро.

При этом глава МИД РФ Лавров в очередной раз заявил, что Москва не планирует нападать на страны ЕС и НАТО. Однако подобные фразы звучали относительно Украины ещё за несколько дней до широкомасштабного вторжения в 2022 году или введение российских войск в украинский Крым в феврале 2014 года. А пресс-секретарь российского МИД снова повторила мантру, что российскими дронами во время нападения на Польшу манипулировали украинцы. При этом все знают, что часть дронов залетела с территории Беларуси, где взять их под контроль даже теоретически невозможно. А как насчёт российских самолётов, залетающих на территорию Эстонии, Латвии и других балтийских государств. Что ими тоже манипулировали из Киева, усадив туда украинские экипажи? Видимо, все заметили, что неизвестные дроны появляются именно на территории тех стран-членов НАТО, которые больше всех поддерживают Украину.

Их нет над территориями пророссийских Венгрии и Словакии. А вот с венгерской стороны дроны залетали на территорию Украины. Венгерские премьер-министр Орбан и глава МИД Сиярто заявляли, что это просто антивенгерская истерия Киева. То есть было такое же поведение Будапешта, как и Москвы – всё отрицать. Между тем, когда были представлены спутниковые снимки относительно венгерских дронов, летающих над украинскими стратегическими объектами, премьер Виктор Орбан нагло заявил: "Теперь вопрос не в том, пролетели два, три или четыре венгерских беспилотника или нет. Предположим, что они пролетели там, а что дальше? Украина не является независимой, суверенной страной. Если Запад завтра решит не дать ни одного форинта, то Украина может закрыться.

Это не то, о чём она должна беспокоиться". Здесь на такую ​​позицию ответ прост. Запад оказывает Украине помощь точно не в форинтах. Будапешт уже десятки раз пытался заблокировать эту помощь Украине и отчасти это удавалось. Однако Украина во многом держит воздушное пространство Европы относительно спокойным, сбивая ежедневно несколько сотен российских дронов, которые в какой-то момент могут улететь прямо на европейские столицы. Это непросто, потому Запад и помогает.

С этим в реальности столкнулась Польша, когда из 20 российских дронов сбила только 4. При этом применив всю свою авиацию и базировавшиеся в стране самолёты НАТО плюс всю противовоздушную оборону, включая батареи Patriot, которых так не хватает в Украине, и которые Киевом применяются исключительно против баллистических ракет, потому что дроны и крылатые ракеты могут сбивать и другие системы ПВО. Украина переместила некоторые производства поближе к границам, чтобы их труднее достигали российские ракеты и дроны, поэтому Орбан и принялся помогать Москве обнаружить эти объекты для нанесения по ним точных российских ударов. Это просто позорно.