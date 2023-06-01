'До нашей победы': Зеленский высказался по поводу сроков войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь на саммите Европейского политического сообщества в Молдове, высказался о сроках войны. Он логично отметил, что она будет продолжаться до победы украинцев.

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В то же время президент подчеркнул, что закончить войну скорее нам помогла бы сама страна-агрессор Россия – своей капитуляцией. Слова украинского лидера прозвучали в эфире западных СМИ.

"До нашей победы!" – ответил Зеленский на вопрос, как долго продлится война в Украине.

Вместе с тем президент украинского государства отметил, что РФ может остановить боевые действия раньше.

"Если уйдет со всех наших территорий, которые оккупировала", – добавил он.

Напомним, 1 июня в Молдове стартовал саммит Европейского политического сообщества, на который приехал Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что в ходе ряда двусторонних встреч планирует обсудить с партнерами вопрос увеличения военной поддержки Украины.

Ранее президент заявил, что США будут оказывать такую помощь Украине вне зависимости от того, какими будут результаты американских выборов президента в 2024 году. Он выразил уверенность, что к тому времени Украина уже одержит победу в войне над российским агрессором.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая Зеленский высказался о тактике и сроках контрнаступления ВСУ. Он не называл конкретные даты, а только указал, что решения о них уже приняты.

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