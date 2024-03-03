В документе от 15 апреля 2022 года, предложенном россией в Стамбуле на переговорах с Украиной, как свидетельствует The Wall Street Journal, мордор претендовал лишь на Крым, и даже вопрос Донбасса выносился за скобки, причём россия не была против ни вступления Украины в ЕС (нельзя было только в НАТО), ни гарантий безопасности ей от США, Великобритании и Франции (плюс Китая и даже собственно россии, но то такое).

Были также жёсткие ограничения по численности украинской армии и её оружию, определённые требования относительно применения русского языка и так далее. Но в целом после того, как за неполных два года после этого предложения погибли десятки тысяч украинских воинов, позиция мордора не смягчилась, а наоборот: теперь он хочет не только Крым, но и Донбасс, и украденный Юг.

Ну а тогда — после отказа Украины от предложенной мягкой капитуляции — Запад наконец усилил помощь, но никогда эта помощь не была такой, чтобы обеспечить украинскую Победу: уважаемая Цивилизация постоянно медлила и опаздывала — в отличие, кстати, от ирана и особенно (хотя и не сразу) северной кореи, которые делали и делают для россии всё, что ей нужно, и оказываются в этом плане круче всего НАТО.

Украина отдаёт жизни лучших из лучших, рискуя всем, чтобы стать полноправной страной Запада, а Запад больше думает о Мексике и фермерах да, как всегда, о том, чтобы не помогать слишком много, слишком решительно и слишком быстро.

Мы воюем и за себя, и за Запад, быть с ним и в нём — наша цель, но он — в Будапеште нас разоружил, в Бухаресте не взял в НАТО, а потом (во время войны), кажется, куда-то ушёл. У него постоянная усталость, постоянные выборы, ему постоянно нужны очередные каникулы. "Украина? Ну на тебе немного. Иди себе, сражайся. Только не мешай."