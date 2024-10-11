Израиль атаковал миротворческие силы ООН в Ливане: как отреагировали в МИД Украины

Украина выразила обеспокоенность по поводу израильского обстрела позиций UNIFIL – временных сил ООН на юге Ливана, в результате которого пострадали представители международной миссии. Украина призвала все стороны конфликта обеспечить безопасность учреждений ООН и их представителей.

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Об этом говорится в заявлении МИД Украины. В ведомстве подчеркнули, что обстрел израильскими войсками позиций временных сил ООН в Ливане является серьезным нарушением международного гуманитарного права.

"Этот инцидент является серьезным нарушением международного гуманитарного права и резолюции Совета Безопасности ООН №1701 от 2006 года. Призываем все стороны конфликта обеспечить полную безопасность и уважать иммунитет учреждений ООН и их представителей", — говорится в заявлении ведомства.

Накануне 10 октября Организация Объединенных Наций обвинила Израиль в ударах по штаб-квартире Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) и еще по двум объектам этой миссии на юге страны. Об этом сообщила DW.

В результате этих атак пострадали двое миротворцев. Они упали с смотровой башни UNIFIL в городе Эн-Накура после обстрела из израильского танка Меркава. Оба пострадавших были госпитализированы.

Следствием удара по другим позициям UNIFIL были повреждены транспортные средства и система связи, но персонал не пострадал.

6 октября стало известно, что UNIFIL отвергла предложение Израиля переместить своих миротворцев из зоны на юге Ливана.

Как сообщал OBOZ.UA:

Вечером 30 сентября ЦАХАЛ начал наземное вторжение на юге Ливана. Бронетехника ЦАХАЛ под прикрытием артиллерии и авиации пересекла границу в районе израильского городка Метулы и вошла в приграничные районы Ливана.

ЦАХАЛ объявил закрытой военной зоной три района на севере Израиля на границе с Ливаном. Въезд на эти территории закрыт для граждан. Речь идет о районах Манара, Ифтах и Малкии.

В Армии обороны Израиля заявили, что "Хезболла" планировала повторить прошлогоднее нападение ХАМАС, именно это побудило Израиль приступить к наземной операции.

ЦАХАЛ призвал ливанское гражданское население более двух десятков деревень и городов на юге Ливана немедленно эвакуироваться. Им советуют направляться к северу от реки Авали.

С начала наземной операции в Ливане Израиль ликвидировал 440 боевиков "Хезболла". Израильская армия наносит удары по командным центрам, складам оружия, тоннелям и другим объектам террористов.

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