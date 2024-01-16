Из законопроекта о мобилизации хотят убрать норму о демобилизации спустя 36 месяцев службы: всплыли скандальные детали

Кабинет Министров Украины еще не подал в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации. Однако стало известно, что из него могут убрать норму о праве военнослужащего на демобилизацию через 3 года службы.

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Об этом заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Он предостерег тех, кто работает над обновленным законопроектом, от подобных шагов.

"Из законопроекта о мобилизации хотят убрать норму о демобилизации спустя 36 месяцев службы. Хочу проговорить это публично: нельзя этого делать. Люди – не рабы. Они имеют право на конечный срок службы", – написал Гончаренко.

Он предположил, что это изменение могут планировать с прицелом на предстоящие выборы.

"Если кто-то думает, что можно всех переиграть и убрать демобилизацию после 36 месяцев службы, и тогда не нужна будет мобилизация – он ошибается. Вы не о выборах думайте, а о солдатах в окопах. Буду освещать все публично. Даже не думайте. Это предупреждение", – предостерег нардеп.

Напомним, ранее стало известно, что будет с новым законопроектом о мобилизации в Украине и какие изменения могут быть приняты. Помимо прочего, в проект закона должны включить ряд норм, регулирующих вопросы отсрочки, демобилизации и санкций против тех, кто уклоняется от призыва.

В частности, на условиях анонимности депутаты ВРУ от "Слуги народа" рассказали о планах утвердить новый закон право военнослужащего на демобилизацию через 36 месяцев службы. При этом, по словам одного из них, на фронте день будет считаться два, то есть домой смогут вернуться те воины, которые провели на передовой 18 месяцев.