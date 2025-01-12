ISW: Путин стремится к максималистскому компромиссу по войне в Украине

Российский диктатор Владимир Путин не отказался от своих довоенных максималистских целей. Он стремится добиться внеблокового статуса Украины и ослабления НАТО.

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Именно этих требований в переговорах с Западом и, прежде всего, США Кремль может хотеть достичь под видом "компромисса" по войне в Украине. Об этом говорится в аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на публикацию Financial Times, в которой со ссылкой на высокопоставленного экс-чиновника из Кремля и другой источник, который "обсуждал эту тему с Путиным", сообщается, что российский диктатор не отказался от озвученных еще до начала полномасштабной войны против Украины максималистских требований. Он по-прежнему стремится не допустить вступления Украины в НАТО и заставить Североатлантический альянс свернуть контингенты в Восточной Европе.

Кремль хочет "изменения правил", на которых держится действующий мировой порядок, аргументируя это стремлением к устранению "угроз для России". Именно так Путин аргументировал свой ультиматум в США, озвученный им в декабре 2021 года.

"В 2021 году Путин потребовал от НАТО взять на себя обязательство не принимать Украину или какие-либо другие страны как новых членов; Соединенные Штаты должны были обязаться поддерживать запрет на расширение НАТО; НАТО не разворачивает никаких военных сил в государствах, которые стали членами НАТО после мая 1997 года; запретить любую военную деятельность НАТО в Украине, Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной. Азии, запретить развертывание ракет средней дальности в районах, которые могут достичь территории России; и запретить Соединенным Штатам развертывать ракеты средней дальности в Европе или ядерные ракеты за пределами территории США", – напомнили в ISW.

Аналитики считают, что ультиматум США Путин выдвинул именно в декабре 2021 года с целью дальнейшего оправдания полномасштабного вторжения в Украину, которое Россия начала в конце февраля 2022 года. При этом апелляции к "неизбежному членству" Украины в НАТО выглядят странно, учитывая, что сам российский диктатор признавал, что Альянс не предпринимал никаких существенных действий по расширению в Восточной Европе или продвижению будущего членства Украины в НАТО в период между Бухарестской декларацией 2008 года, которая обещала Украине и Грузии возможное членство в НАТО и 2022 годом.

"Требования Путина с декабря 2021 года выходят за пределы Украины и направлены на откат НАТО. Кремль, вероятно, стремится воскресить этот нарратив, пытаясь заставить западных лидеров молчаливо согласиться на максималистские требования Путина, которые ослабят НАТО под видом "компромисса" на любых будущих" мирных переговорах по войне в Украине", – отметили в ISW.

Аналитики также напомнили заявление спикера Путина Дмитрия Пескова, который 10 января заявил, что российский диктатор готов вести переговоры с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом "без каких-либо предварительных условий".

"Но ISW продолжает оценивать, что никакие переговоры не приведут к значимому или устойчивому миру, пока Путин остается преданным своим предварительным условиям прекращения войны и требует полной капитуляции Украины и ослабления НАТО", – резюмировали в Институте изучения войны.

Напомним, ранее в ISW заявили, что тактика ВСУ на Курщине создает проблемы для солдат КНДР. Северокорейские подразделения отправляют крупные штурмовые группы в боевые операции, несмотря на частые удары украинских дронов. Это в сочетании с избранной украинскими военными тактикой приводят к высоким потерям среди северокорейских военных: они уже составляют около 3800 убитыми и ранеными.

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