Московская пропаганда регулярно занимается "чисткой" мозга своим гражданам. Учитывая советский опыт ведения коммунистической агитации Кремлём, особое внимание уделяется одурманиванию молодежи и, в частности, школьников. Дети ещё с подросткового возраста заражаются вымыслами Кремля о якобы особенностях России в историческом развитии и её некой мессианской роли в мире. Москва уже в школьных книгах начинает присваивать историю других народов, выдавая за свою. Ещё со времён Великого Московского княжества тамошние правящие элиты желали выдать себя за прямых наследников Киевского государства Русь, которыми они никогда не были ни в этническом, ни в политическом смысле.

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В Москве всё время умалчивали, что Киев стал центром первой славянской государственности ещё в конце 5-го века, когда произошло объединение местных племен Антов. Российские историки "забывают" напомнить своим школьникам и студентам, что в то время на европейской территории современной России славяне вообще отсутствовали. Они там появляются только через 250 лет за счёт прихода славянских племен из Польши – кривичей, словен и вятичей, которые опять же не были основателями государства Русь, а были просто покорёнными Киевом племенами. Поэтому, когда в 1240 г. Киев завоевали монголы, то и само государство Русь практически развалилось.

Ещё 100 лет оно функционировало на территории современной западной Украины в виде Галицко-Волынского княжества, а затем Русского королевства, так как Галицко-Волынский князь Даниил получил корону от Папы Римского. В то время все территории современной европейской России были частью государства татар и монголов Золотая Орда. Москва была маленьким городком и никак, даже со временем, когда возросло её могущество, не могла быть преемницей могущественного Киевского государства Русь. Это откровенная историческая ложь, записанная в русских учебниках ещё в середине 18-го в., чтобы как-то объяснить государственную наследственность российской империи ещё из глубины веков. С этой же целью, чтобы обмануть свой и соседние народы, царь Петр I переименовал название Московского государства в Россию, что словесно похоже на Русь, но только вербально, и уж никак не исторически.

Министр образования Российской Федерации Мединский презентовал новый учебник по истории для 10-11 классов, где снова переписаны разделы о 1970-х - 2000-х годах и добавлен раздел, посвященный военной агрессии против Украины с 2014 года. Россия не просто превращается в тоталитарное государство, которое занимается заражением населения имперской манией и ложью, а страной диктатуры идеологии русского фашизма – рашизма. Рашисты лицемерно осуждают "переписывание истории" в соседних странах, в то время как сами занимаются этим делом особенно часто при правлении Владимира Путина.

Отбеливание в учебниках советских времён — это отказ признавать преступления и ошибки коммунистического режима, такие как убийство голодом десяти миллионов советских граждан в 1932-33 годах, расстрелы почти миллиона советских людей, произвольно обвинённых в государственной измене в тридцатые годы прошлого века и ссылки 30 миллионов граждан СССР в исправительные учреждения, а по существу концентрационные лагеря (1930-1950 гг.). Таким образом, Кремль выражает готовность повторять массовые преступления и сейчас. Тотальная ложь и манипуляции в учебниках об агрессии РФ против Украины диссонируют даже с личным опытом украинских школьников и их родителей, вынужденно оказавшихся на временно оккупированной территории Украины. Навязывание учебной программы по этим учебникам школьникам на временно оккупированной территории Украины – это ещё одно преступление российских захватчиков против украинских детей.

Путин пользуется историей как оружием не только в Украине, но и в Африке. Уже много лет Москва обвиняет Великобританию, Францию и США в колониальной политике в отношении Африки. Однако взамен Россия предлагает только политику Вагнера. А это фашистская политика по отношению к континенту. Кремль подкупает представителей политической и армейской верхушки многих африканских стран для решения своих собственных вопросов.

Из Африки в Россию вывозятся практически бесплатно алмазы, золото, руды ценных металлов, а взамен Россия направляет наемников. Вагнер стал основным экспортным потенциалом России в Африке. С помощью этого российского ЧВК Москва установила зависимые от себя режимы в Мали, Буркина Фасо, Гвинее, Центрально-Африканской республике и сейчас в Нигере. Мадагаскар, Мозамбик, Эфиопия и Ангола тоже очень зависимы от Кремля. В этих африканских государствах повсеместно присутствует российская пропаганда, постоянно осуждающая прошлые колониальные времена, однако не упоминающая, что сейчас Москва ведёт откровенно империалистическую политику на континенте, пытаясь его подчинить своим интересам. Развитие отношений со странами Африки также является одним из приоритетов внешней политики Украины. Африканские партнёры подробно проинформированы о вооруженной агрессии РФ против Украины и её разрушительных последствиях, а также о мирных инициативах Киева, предусматривающих безусловный вывод российских войск из временно оккупированных территорий.

Саммит Россия-Африка в Санкт-Петербурге не стал триумфом для внешней политики Москвы. Представительство африканских лидеров было ниже ожидаемого, несмотря на откровенные попытки Путина коррумпировать их. Большинство лидеров африканских стран дали ясно понять, что им нужны не подачки Кремля, а соблюдение Россией своих обязательств в рамках Черноморской зерновой инициативы. Поддержка Украины не означает быть прозападным или антизападным, она означает приверженность принципам международного права, неприятие агрессии, угнетения и геноцида.