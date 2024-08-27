Историк Ярослав Грицак: минские договоренности – не вина, а заслуга Порошенко, они стали ловушкой для Путина

Украинский историк Ярослав Грицак считает минские договоренности выгодными для Украины. Они помогли стране выжить, нарастить армию и стали ловушкой для российского диктатора Владимира Путина.

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Об этом доктор исторических наук, профессор Ярослав Грицак сказал в интервью журналисту Роману Кравцу. Он заявил, что "Минск" – это заслуга Порошенко, а не его вина.

"Надо четко этот тезис сказать: я не ставлю Порошенко за вину Минск, я ставлю это ему в заслугу. Это дело было перевести конфликт из ситуации, где на фронте гибнет тысяча человек в течение дня, на ситуацию, когда гибнет один-два человека. Это очень важно. В той ситуации, когда армии не существует, только война является большим риском для Украины. Это изменение размера насилия. было, что АТО шло, война шла, но уровень потерь не был таким, как сейчас есть", – сказал Грицак.

На вопрос, нужен ли "Минск", историк сказал:

"Нужен. Потому что не знаю, как бы иначе могла Украина выжить при тех условиях, если бы "Минска" не было. Это одно дело. А второе дело - на самом деле надо понимать, что "Минск" был ловушкой для россии. Международной. Потому что россия призналась в участии в этой войне.

"Был определенный момент. Я помню, об этом говорилось очень искренне. Что действительно наконец россия призналась, что она является стороной конфликта. Не просто, что она является еще одним из участников, как Франция или Германия, а что она – сторона конфликта .Это была ловушка также. Потому что всю ответственность она взяла за это все.

"Я предполагаю, что мы обречены еще на один "Минск", что бы там Ермак ни говорил. Потому что "Минск" – это соотношение сил. Не то, что мы хотим, а какая реальная ситуация. Если бы мы сейчас, скажем, лучшую мобилизацию и больше оружия, то "Минск" был бы исключен. Я не вижу, как можно избежать "Минска-3" при современной ситуации и при современном правительстве, это надо сказать. Порошенко, я бы ставил это в заслугу Порошенко", – сказал Грицак.

"Если мы ставим в недостаток Порошенко, то тогда вспомним, что говорило правительство и Зеленский перед выборами. Он обещал нам прекратить войну без "Минска". Как это было возможно? "Надо перестать стрелять". Мы же помним эти заявления, да "Шашлычные тезисы" Зеленского, думаю, что это тот эпизод, который будут очень часто напоминать, что вышла политическая биография Байдена. И там есть прямо цитаты из разговора Байдена с Зеленским. , условно говоря. Нет, Зеленский определенно отрицал Байдену, что войны не будет. не произойдет", – напомнил историк.