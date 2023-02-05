''Искусный лжец'': Кулеба указал на закономерность заявлений Путина, пристыдив экс-премьера Израиля

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на рассказ бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета о том, что президент РФ Владимир Путин якобы пообещал не убивать президента Украины Владимира Зеленского. Беннету напомнили, что глава Кремля является искусным лжецом.

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С соответствующим заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В частности, он подчеркнул, что Путин уже нарушил ряд своих обещаний.

"В прошлом Путин давал обещания не оккупировать Крым, не нарушать Минских соглашений, не вторгаться в Украину, но все это он сделал. Не дайте себя обмануть: он искусный лжец", – написал министр в своем Twitter.

Кулеба добавил, что каждое обещание Путина "ничего не делать" было частью его плана.

Как сообщал OBOZREVATEL, Беннет в интервью израильскому телеканалу заявил, якобы Путин в первые дни войны лично пообещал ему не убивать Зеленского. По словам Беннета, он позвонил президенту Украины и передал слова главы Кремля, после чего Зеленский якобы "вышел из бункера".

Примечательно, что украинский лидер с начала масштабного российского вторжения не раз посещал зону боевых действий на Донбассе. Между тем в РФ поездку Путина на фронт только обещают.

Напомним, действующий глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху пообещал изучить возможность передачи Украине системы ПВО "Железный купол" для защиты от российских атак.