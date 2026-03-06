Ирландия поможет Украине со вступлением в ЕС, – Елена Кондратюк

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк встретилась в Дублине со Спикером Сената Парламента Ирландии Марком Дейли. Они обсудили усиление санкций против российского агрессора и будущее председательство Ирландии в Совете ЕС, которое начнется во второй половине 2026 года и продлится с 1 июля по 31 декабря.

Об этом сообщили на сайте правительства. От имени Верховной Рады и украинского народа вице-спикер поблагодарила Ирландию за оказанную помощь.

Спикер Сената заверил, что во время своего председательства в Совете ЕС, Ирландия будет прилагать максимальные усилия для продвижения и ускорения переговорных процедур о вступлении.

"Членство Украины в ЕС имеет решающее значение", – подчеркнул Марк Дейли.

В свою очередь вице-спикер украинского парламента подчеркнула важность того, что официальный Дублин рассматривает членство Украины в Евросоюзе ключевой гарантией безопасности для нашего государства.

"Мы благодарны Ирландии за поддержку 20-го санкционного пакета ЕС против РФ. Надеемся на помощь во время будущего председательства в Совете ЕС в разблокировании переговоров о членстве Украины в Евросоюзе по всем кластерам. Кроме того, важно как можно скорее разблокировать выделение Украине 90 млрд евро кредита от ЕС. Рассчитываем на поддержку сохранения "пакетного" подхода к Украине и Молдове в рамках переговорного процесса", - отметила Елена Кондратюк.

От имени Верховной Рады и украинского народа, Вице-спикер Елена Кондратюк также поблагодарила Ирландию за предоставленную гуманитарную и нелетальную военную помощь на почти 570 млн евро.

"Благодарны за предоставленный с 22-го года приют более 120 тысячам украинцев. Украинцы пережили очень тяжелую и холодную зиму. Ирландия не оставалась в стороне и выделила 25 млн евро Фонду поддержки энергетики Украины. Спасибо за вклад в нашу устойчивость", - подчеркнула Елена Кондратюк.

Вице-спикер также выразила надежду на продолжение и увеличение объемов ирландской помощи в 2026 году: "ведь Россия не демонстрирует никакой готовности к миру, а только эскалирует войну и террор против Украины".