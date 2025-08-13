"Интересы Трампа и Путина совпадают": Огрызко объяснил, чего ждать Украине от встречи на Аляске

Президент США Дональд Трамп в контексте мирного урегулирования российско-украинской войны стремится к "минуте славы". Фактические ему неинтересно, кто на кого напал и почему, ведь главная цель Трампа заключается в получении лавр "миротворца".

Видео дня

При этом интересы Трампа и российского диктатора Владимира Путина совпадают. Об этом в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Трампу нужна слава

По мнению Огрызко, для Трампа самое главное получить после встречи с Путиным на Аляске очередную минуту славы и возможность заявить, что он добился прогресса в мирном урегулировании войны. При этом дипломат считает, что какие-либо аргументы о том, что никто не имеет права отдавать территории своей страны Трампа не интересуют.

"И интерес Трампа – очевиден и лежит на поверхности. Ему нужна очередная минута славы. Продолжится ли она день, час или пол часа – безразлично. Главное, чтобы встреча закончилась тем, что он сможет выйти в прессу и заявить: "Я достиг серьезного прогресса, мои усилия не напрасны, я двигаюсь по пути умиротворения двух ненормальных руководителей, которые вместо того, чтобы договариваться, воюют". Ему неинтересно, кто на кого напал, как и почему. Ему нужны лавры "миротворца", – заявил Огрызко.

У Путина похожие интересы

Огрызко рассказал, что во время встречи на Аляске главарь Кремля будет пытаться обмануть Трампа и подсунет ему "красивые" предложения, на подобии различный "фантастических проектов сотрудничества". При этом, отмечает бывший глава МИД, главным условием Путина на встрече будет получение контроля над Украиной.

Дипломат подчеркнул, что Трамп, вероятно, пойдет на такое предложение, потому что для него Украина – это ноль и пустое место. Огрызко добавил, что слова Трампа об "океанских просторах" возле Украины свидетельствуют о том, что он вряд ли представляет, где находится наша страна на карте.

"Одним словом, интересы Путина и Трампа, к сожалению, в этом совпадают. Формально они противоположны, но на практике они будут подыгрывать друг другу. В итоге начнут оказывать давление на Украину и Европу, заставляя их подстроиться под свои требования", – заявил Огрызко.

Давление на Украину и ЕС

Бывший глава МИД заявил, что компромисса вряд ли удастся достигнуть, ведь Путин свои позиции не изменил. Поэтому украинская власть не согласится на какие-либо юридически обязывающие решения, связанные с территориальным вопросом.

"Все понимают, что мирного соглашения в российском варианте не будет. Украина не поставит подпись под документом, удовлетворяющим Кремль. Это невозможно. Реалистично – перемирие, фиксация текущего состояния без каких-либо юридических обязательств. Так что я даже не знаю, с чем Путин выйдет на встречу с Трампом, потому что, откровенно говоря, выходить ему не с чем", – рассказал дипломат.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным запланирована на 15 августа. Она состоится на Аляске. Ожидаемая встреча состоится на фоне давления Трампа на Путина с целью заключения соглашения о прекращении огня с Украиной.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ответы на все территориальные вопросы уже есть в Конституции Украины. Поэтому никто не намерен отдавать российским оккупантам украинские земли. Глава государства подчеркнул, что украинский народ заслуживает мира, но все партнеры должны понимать мир должен быть достойный и справедливый.

Напомним, по словам вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса, и Киеву, и Москве придется пойти на уступки. Как выразился Вэнс, позицией Трампа "будут недовольны все".

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп намекнул на сценарий урегулирования войны, который может предусматривать обмен территориями между Киевом и Москвой. По его словам, такой вариант, несмотря на сложность, способен принести выгоду обеим странам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!