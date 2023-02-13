'Имеет одну из лучших разведок в мире': Пристайко рассказал, почему Британия стала одним из лидеров по военной помощи Украине

Британия стала одним из лидеров по военной помощи Украине, потому что имеет одну из лучших разведок в мире. Именно поэтому Лондон хорошо осознает, в чем наша страна нуждается в тот или иной период.

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Об этом в интервью Liga.net рассказал посол Украины в Британии Вадим Пристайко. "У них одна из лучших разведок в мире – осознают, что нужно Украине, где есть дыры в нашей защите, которые нужно закрыть", – сказал он.

Пристайко уточнил, что Британия не только первой дала Украине танки, но и ракеты. Кроме того, Лондон первым дал вертолеты, противоминные корабли и предложил обучать украинских защитников.

"Есть слова Джонсона, что Украину нужно превратить в дикобраза, с колючками которого не может справиться даже медведь. Мы не можем отстроиться до такого состояния как Россия по масштабу, но должны вооружить Украину максимально, чтобы никто ничего не мог с ней поделать. В этом была концепция. И танки являются продолжением этой концепции", – объяснил посол.

Что касается того, есть ли вероятность, что Британия предоставит Украине дальнобойные ракеты и истребители, Пристайко отказался отвечать.

Однако он напомнил, что танки Лондон также предоставил тихо, это прошло по СМИ вяло, поскольку все внимание было приковано к Германии.

"Британия не всегда умеет прорекламировать себя, но она первой дала танки […] Она просто предложила 14 боевых машин и пригласила экипажи – они уже учатся. Все это было сделано тихо и нормально", – добавил он.

Посол также рассказал, что именно решение Британии разблокировало вопросы поставки танков.

"Некоторые говорили: "Мы не первые, не самые радикальные, и Россия это точно будет знать". Британию это не беспокоит. Решение, что Россия является врагом, записано в их интегрированном ревью. Если Китай для них – это самый большой вызов, то Россию они четко осознают как врага. Поэтому решение здесь было принято гораздо раньше. Все остальные страны долго и скучно подтягиваются к этому уровню осознания", – резюмировал он.

Напомним, Великобритания рассматривает возможность передачи Украине боевой авиации. Премьер-министр Риши Сунак дал поручение министру обороны Бену Уоллесу определить, какие именно военные самолеты Лондон потенциально может предоставить украинской армии.

Ранее премьер-министр Риши Сунак заявил, что Соединенное Королевство готово начать обучение украинских летчиков пилотированию боевыми самолетами "Тайфун". Это станет первым шагом к передаче истребителей в виде военной помощи Украине.

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