Как и ожидалось (но не всеми), результаты встречи Президента Трампа с бандитом Путиным на Аляске оказались для Америки, Европы и Украины нулевыми. Трамп улетел обратно в Вашингтон лузером, а Путин получил то, что хотел: отсрочку введения убийственных для российской экономики санкций и принятие своих территориальных требований к Украине.

Видео дня

Лететь Зеленскому в Вашингтон для встречи с Трампом не имеет никакого смысла, поскольку Трамп повторит ему то, что сказал Путин. Однако отказываться от этой встречи президент Украины не может, потому что Трамп способен по своей дурости вообще остановить всякую военную помощь Украине. Что самое интересное из всего произошедшего в Анкоридже. Вовсе не красная дорожка для военного преступника и не обнимашки с ним американского президента, а их уход после совместной пресс-конференции без ответов на вопросы масс - медиа (о чем несомненно попросил Путин, сославшись на свой "напряженный график работы"). Это сильно разозлило американскую прессу, которая не привыкла к такому обращению и недовольство высказал даже лояльный Трампу Fox News. Все это Президенту США припомнят и очень скоро.

Теперь о главном. Лидеры ведущих стран Европы встрепенулись и опять задумались – что делать? Они, как и Президент Зеленский, до сих пор не хотят или не в состоянии понять истоки этой войны. России не нужны никакие территории, она не собирается спасать никаких русских ни рядом, ни поодаль. Это война идеологий: неонацистской с либерально-демократической. Пока они этого не пойму, война будет продолжаться. Лидеры любой страны не политологи и не философы, они политики и как правило удачные, но за их ошибки расплачивается народ, а не они. Вот в этом и вся проблема. Встреча на Аляске подтолкнула многих Сенаторов-республиканцев пересмотреть свою позицию по отношению к Трампу, которого они начали обвинять в слабости и недееспособности. Их главный аргумент – безрезультативная встреча на американской земле их Президента с военным преступником является позором всей Америки, а не только одного Президента.

Теперь Европа и Президент Зеленский опять будут делать заявления и подписывать совместные декларации, которые не дадут никакого эффекта. Если большинство республиканцев в Сенате и Конгрессе решатся на демарш против своего Президента, тогда может быть какой-то толк. Времени у них осталось совсем мало – до лета следующего года, когда начнется предвыборная кампания в главный законодательный орган страны. Война в Украине имеет все шансы продлиться до зимы 2026 года без каких-либо успехов для армии рф. Украинская армия тоже вряд ли сможет отвоевать захваченные территории. Никакой договоренности ни о каком мире с Путиным достигнуто не будет. Россия утратила всех своих друзей, кроме Сев. Кореи и Никарагуа, на которых можно положиться. Вся надежда на Трампа, однако и тут все может обернуться не так, как хочется Кремлю. Российская экономика катится в бездну и тут ей никто не поможет. В одно не очень прекрасное утро для Москвы российский обыватель где-нибудь в Хабаровске или Якутске может проснуться и увидеть на улице совсем другие флаги, чем те, на которых он еще вчера молился.