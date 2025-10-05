'Грязные манипуляции': провластные каналы снова распространили российский фейк о Порошенко, втянув в скандал Санду

Несколько провластных телеграм-каналов и сайтов, которые регулярно публикуют заказные материалы против оппозиции, снова распространили российский фейк о пятом президенте Украины Петре ПорошенкоПетре Порошенко.

Об этом сообщила общественная активистка и депутат Одесского горсовета Марина Бойко в Facebook.

Она напомнила, что еще летом 2019 года российские СМИ распространяли ложную информацию о якобы заявлении президента Молдовы Майи Санду. В этих сообщениях утверждалось, что она обвиняет Петра Порошенко в контрабанде вместе с молдавским олигархом Владом Плахотнюком.

"Но что интересно, ни в 2019 году, ни позже госпожа Санду таких заявлений не делала и Петра Порошенко ни в чем не обвиняла. В тогдашней статье Politico прямой речи с такими словами нет", – отметила депутат Марина Бойко.

Санду опровергла эту информацию и подчеркнула, что подобные публикации являются фейком. Ее комментарий приводили в публикации BBC News.

"Это не правда, я говорила, что в разные годы в Кишиневе, Тирасполе и Киеве были люди – я не говорила на каком уровне, – которые делали деньги на конфликте в Приднестровье. Я не говорила ни о господине Порошенко, ни о ком-то другом", – сказала президент Молдовы.

Депутат возмутилась тем, что провластные ресурсы втянули международных партнеров во внутриполитические манипуляции.

"Я вот не понимаю, зачем наших международных партнеров впутывать в эти грязные манипуляции украинской внутренней политики?", – задает риторический вопрос Марина Бойко.