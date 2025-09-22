"Нет добра и зла, есть только власть. И те, кто слишком слабы, чтобы взять ее" (Волан-де-Морт; Сага о Гарри Поттере, Джоан Роулинг)

Второе пришествие Трампа многое изменило. К этому времени Путин своей фашистской агрессией против Украины, международного права и справедливости уже обезобразил облик цивилизации. А вновь "коронованный" лидер республиканцев взялся за изуродование её души. Сформированной на фундаменте ценностей демократии и прав человека, некогда возведенных в абсолют именно в США. Однако отныне еще не так давно общепризнанный вектор прогрессивного развития глобального социума словно вываривается его бывшим американским флагманом в бессодержательной болтовне и глупости. В новостийных лентах уже давно возобладала доминанта откровений из Вашингтона, Мар-а-Лаго и различных популярных мест, связанных с гольф-индустрией и иными предпочтениями "златовласого" гаранта. Трамп умудрился придать событийной и нравственной очевидности в понимании противостояния добра и зла изрядное количество спонтанных, инородных трендов. Современный мир, пораженческими усилиями прежде всего самих США – бывшего глобального гегемона, совершенно очевидно стал многополярным: и геополитически, и ментально. А вот его информационная составляющая приобрела ярко выраженный однополярный формат. Причем, мало кому доступно аутентично дешифровать весь этот бурный поток замысловато противоречивых тезисов, снисходительно щедро даруемых планете созидателем "более великой Америки". Штаты перестали быть не только определяющей мировой силой в политической, экономической и культурной сферах, но и даже элементарно понятной. Почему? Никто не ответит на этот вопрос однозначно и исчерпывающе аргументировано. Сбивчивая эклектичность высказываний экзальтированного обитателя Белого дома трагически уровняла в статусе все возможные экспертизы: профессиональные, банальные, глупые и любые иные. Сумбурная реальность Овального кабинета такова, что все они в одинаковой степени могут быть как ошибочны, так и неожиданно точны. Глубокая аналитика как в администрации самого Трампа, так и в среде авторитетных внешних комментаторов, ныне находится под мощным давлением тщеславия, экспансивных эмоций, блуждающих ценностей, невежества и гаданий на кофейной гуще главного фигуранта политической повестки. Определиться не просто, и редко кто из специалистов может похвастаться непогрешимостью своих "трамповских" вердиктов и прогнозов. Ну вот, например, и мое личное отношение к этой мудреной "американской мечте" неожиданно подкрепилось стечением обстоятельств…

Недоверие к друзьям — вершина бесчестья (Профессор Альбус Дамблдор)

Так вот, неся как-то в руках из кухни в рабочий кабинет блюдце с чашкой кофе, я споткнулся о свою собаку… Да, есть в моей семье домашний питомец – очаровательно смешной и в общем-то безобидный, но упрямый и непредсказуемо сумбурный в своем поведении французский бульдог. Он достаточно умен для органичной кооперации с людьми и правильно восприятия своей внутригрупповой роли. Но абсолютно чужд какой-либо дрессуре или иным сколько-нибудь постоянным правилам. Мои дети в восторге от собаки – ведь она дарит им много азартной возни, радости общения и притягательного единения с природой. К тому же, многим известно, что друзья человека этой породы несколько похожи на неприкаянных поросят с эмоционально вытаращенными глазами. Которые словно забыли со времен эпидемии коронавируса снять с себя сморщенные защитные маски черного цвета и норовят беспрестанно наполнять окружающее пространство своим хрюканьем, храпом и даже пуканьем… Вызывая этим звуковым сопровождением у окружающих приступы безудержного хохота и умиления.

А у бульдога, как водится, есть большое пристрастие – еда. Ну и малыш смекнул, что, чем чаще он находится в эпицентре внимания, тем больше всевозможных лакомств от восторженной аудитории ему перепадает. И вот этот миниатюрный бегемотик неизменно норовит присутствовать повсеместно к гуще событий и непременно болтаться под ногами или лежать на пути движения всех домочадцев. Такая себе вполне успешная, судя по плотности тела и количеству складок на шее пёсика, политика корыстного собачьего популизма… И тут, как оказалось, сложно было избежать назойливых ассоциаций. Даже поверхностные логические манипуляции едва ли ни неизбежно сводят все спонтанно роящиеся в голове аналогии бульдожьих повадок к одному максимально яркому образу схожего типажа. Фигуранту, буквально переполнившему собой в последние полгода мировое информационное пространство – Дональду Трампу...

"Гораздо легче простить людей за то, что они не правы, чем за правоту" (Профессор Альбус Дамблдор)

Его уникальный эпатаж презентует сам себя довольно убедительно, оставляя ни у дел и бессильных критиков, и безликих льстецов. За водопадом противоречивых слов – от нынешнего обитателя Белого дома минимум помощи Украине, конструктива в международной политике и реального позитива для американской демократии. Да и совести в разнообразных поступках– тоже. А весьма весомый вред жертве российской агрессии мечтателем о Нобелевской премии и райских кущах уже причинялся и неоднократно: от морального и имиджевого до финансового и военно-ресурсного. При этом ругать вашингтонского гаранта почти столь же бесполезно, как и моего упомянутого норовистого "французика" - в силу абсолютной невосприимчивости обоих этих существ к объективным аргументам. К тому же, о сомнительных приключениях Трампа на нивах политики, интеллекта и нравственности повсеместно уже многократно говорено - переговорено…

Но, как выясняется, если зажать нос и закрыть глаза, любой вонью можно пренебречь. Вот и по утверждению множества ортодоксальных поклонников Трампа, несуразное современное сочетание трампизма и путинизма способно воспроизвести хоть какие-то не катастрофические плоды в историческом процессе. Конечно, окончательно интенсифицированное Анкориджем политическое бедствие вполне себе имеет место уже сейчас, и его разрастание в перспективе представляется наиболее очевидным развитием событий. Но каким образом этот союз хищных амбиций может породить хоть какое-либо даже иллюзорное благо?

"Никогда не доверяйте тому, что способно мыслить, если вы не знаете, где находится его мозг" (Уизли-старший)

Следует оговориться, что Трамп, конечно, ситуативно может осознанно или случайно реально помочь Украине в отдельных аспектах противостояния с Россией. Поэтому какой-то незначительный шанс на то, чтобы регулярные оптимистично облагораживающие американского лидера инсайды и прогнозы уважаемого журналиста Дмитрия Гордона наконец попали в цель. Надеюсь, что в этом контексте мало кто в здравом уме сочтет коммерческую реализацию американского оружия европейским партнерам Украины актом благотворительности – просто весьма циничный американский бизнес и ничего более. Нет в этом никакого действенного сострадания невинным жертвам и принципиальной поддержки борьбы с российским нацизмом. Платная "помощь" - сродни грабежу, неправда ли? Со стороны нынешнего американского монарха любая снисходительность в отношении Украины просто объективно не может быть актом бескорыстной справедливости. Ибо эта высокопоставленная и резонансная личность не является достойным, честным или элементарно порядочным человеком. Хотя, возможно, лично меня родители так и не научили отличать плохое от хорошего… Для "Дональда Фредовича" просто не существует ценностных ориентиров, находящихся за пределами его восторженного самосозерцания, личного возвеличивания и стремления к выгоде. Многочисленные юридически квалифицированные факты коммерческих махинаций и финансовых злоупотреблений, посягательств на конституционные устои США, сексуальных домогательств различного свойства и неэтичного поведения, нигилизма и циничных измышлений, махровой безграмотности, предвыборной лжи и абсурдных политических заявлений, безответственных банкротств и отвратительных предательств в бизнесе и личной жизни. Кстати. Неужели с оглядкой на безудержное невежество, болезненное самолюбие, цинизм и склонность к сексуальному харассменту Трампа, можно допустить, что он действительно находился в стороне от сутенерского "проекта" своего бывшего близкого друга Джефри Эпштейна? "Я Вас умоляю!", - как говорят в Одессе… Добавим к перечисленному существенный вклад в разрушение миропорядка, международного права и лидирующей геополитической роли США. А также феерические глупости о Канаде, Гренландии, Панаме, Мексике, Венесуэле, Украине и, конечно, военизированные акции против крупных американских городов "демократического пояса". Да, дважды стал президентом – но это отнюдь не свидетельство облагораживания Трампа народным доверием, а уничижительный приговор современному периоду эволюции социального сознания. Ныне подлецы, манипуляторы и махровые эгоисты вполне себе в фаворе едва ли не везде. Пробегитесь, пожалуйста, по политической карте мира и попробуйте обнаружить хотя бы дюжину национальных и, тем более - глобальных политических лидеров, отличающихся кристальной честностью и истинным альтруизмом. Деструктивному засилью эгоцентричного популизма в мире пока, с порой неочевидным успехом, способны противодействовать только устоявшиеся в развитых странах демократические механизмы и институты.

"… даже самые лучшие из нас иногда вынуждены брать свои слова обратно" (Профессор Альбус Дамблдор)

Трамп много, сбивчиво и противоречиво говорит об Украине и России, перемежая логичные или бессмысленные агрессивные выпады в разные стороны с откровенно невнятными и трусливыми откатами. С чем это связано? Непонимание, деменция, отсутствие информации, дефицит грамотных советников? Всё может быть, хотя именно США меньше всего можно заподозрить в аналитическом и разведывательном голоде. Но все же представляется, что перечисленные обстоятельства не могут быть в указанном контексте решающими. Думается, что "делец" просто не в состоянии вразумительно соизмерить все привходящие факторы, исходящие эффекты и результирующим итогом осознать свои персональные выгоды. Поэтому, будучи дезориентированным и абсолютно безразличным к здравому смыслу и квалифицированным консультациям, Трамп часто интуитивно останавливается на формате максимально возможной монетизации своей неопределенности. И делает заявления, отличающиеся не конструктивизмом, а пусть и непроходимой глупостью, но глобальным резонансом. Это каким-то невероятным образом увеличивает капитализацию геополитического бренда "Дональд Трамп". Позволяя самому бенефициару и его MAGA - окружению сверх эффективно коммерчески и политически реализовывать без каких-либо обязательств почти любые проявления владельца Овального кабинета. В виде всевозможных мемкоинов, разнообразного именного мерча, а также гигантской позитивной и негативной популярности нынешнего президента США, его коррупционной благосклонности и возможности "доступа к телу".

В этом смысле гравитационное притяжение путинской черной дыры средневекового безумия открывает для Трампа невиданные возможности для эффективного и малозатратного инвестирования в самого себя нравственной пустоты и разрушительного холода. Которые порождаются безнаказанной кровожадностью российской тоталитарной диктатуры и разрастающейся "оси зла". Трамповские раскачивания на качелях политической невразумительности в диапазоне от "я недоволен Путином" - до "Украина сама виновата", через посредничество этапов "я позвоню Владимиру" и "даю последние две недели до ведения санкций", грозят американскому президенту в среднесрочной перспективе лишь крайне ничтожными издержками. Незначительными смещениями в "тефлоновых" реакциях республиканских избирателей. А такие неприятные обстоятельства "успешный бизнесмен и политик" традиционно склонен брезгливо игнорировать. Наполняя попутно упомянутую черную дыру московского безвременья бессвязным гомоном самолюбования и предвкушения беспроигрышной коммерческой эффективности любых своих несуразностей. Такой "горизонт событий" не отличается прорывными инновациями и не обещает сколько-нибудь существенного изменения траектории самоопределения самого влиятельного человека планеты. Тем более, что и пустые крысиные глаза Путина, наполняющие собой динамику политической деградации мира, угодливо отражают для Трампа мотив пространственно-временных измышлений: "это не моя война; если бы я был президентом, её бы не было".

Не приходится удивляться и новейшим порождениям трамповского гения: Министерство войны, прекращение сотрудничества с Европой в сфере борьбы с российской дезинформацией, прекращение финансирования программ обучения и оснащения вооруженных сил стран Восточной Европы, симптоматичное молчание Белого дома об очередных злодеяниях орков в Украине, а также невнятное мычание по вопросу вторжения в Польшу российских дронов, помпезно молитвенное поздравление с недавним днем рождения лживого диктатора Лукашенко и восстановление авиасообщения и полных дипломатических отношений с Беларусью, неадекватно эгоистичное поведение в Виндзорском замке … Подозреваю, что ряд известных украинских патриотических блогеров смогут витиеватыми риторическими излияниями пламенно оправдать все эти, вопиющие предшествующие и очевидно неотвратимые будущие взбрыки "красавца" из Мар-а-Лаго. Однако думается, что окажись аналог Трампа в реальном воплощении саги Джоан Роулинг, не дай Бог, на месте Гарри Поттера, он, несомненно, совершил бы "выгодную сделку" с Распределяющей шляпой, чтобы не только попасть в Слизерин, но и сразу занять место Волан-де-Морта.

"Счастье можно найти даже в самые темные времена. Просто не забывайте зажечь свет" (Профессор Альбус Дамблдор)

Означает ли всё упомянутое то, что Украине не следует или бесполезно взаимодействовать с самым сомнительным президентом США за всю их историю? Нет, конечно. Эффект неизбежной данности неоспорим. Работать необходимо с тем "материалом", который есть в наличии. Придется подлизываться, льстить, прощать оскорбления, убеждать и надеяться на просветления в сознании примитивного "вашингтонского торговца". Но единственное, что точно не нужно украинским лидерам мнений – врать самим себе и пудрить мозги многострадальной и заслуживающей правды национальной аудитории. Трамп – мировоззренчески едва ли не однопорядковое с Путиным социально-политическое явление. Которое, правда, всё же существенно отличается от безумного кремлевского сидельца столь печалящим Фредовича демократическим механизмом обретения и ограничения власти в Америке. Склонить Трампа в сторону добра и справедливости, как мне кажется, просто невозможно. Сентименты и мораль его совсем не тревожат. Привлечь его внимание можно только сделками с иррационально масштабным и быстрым значением выгоды. Ему нужны доходы и приобретения, обязательно – персональные, но очень хорошо – если ещё и с сопутствующими резонансными социальными последствиями. В этой связи, даже Нобелевский комитет и Папа Римский могли бы поспособствовать более адекватному отношению Трампа к российской агрессии, внятно предначертав ему дорожную карту, соответственно, к вожделенной премии и райским перспективам. В подобных обстоятельствах, может быть, ориентируясь на благотворную, но щедро вознаграждаемую цель, как ослик на морковку, он в Украине будет стремиться ни к внешней имитации результата (умиротворению агрессора), а к справедливому итогу. Но ни как к осознанной необходимости, а как к неизбежной плате за вожделенные приобретения. Таким образом, с американским гарантом нужно вести себя как с банальным торгашом с одесского "Привоза", который взвешивает товар, если и не на глаз, то на "подкрученных" весах. Поэтому важно, чтобы потенциальных выгод от "добра" этот политический коммерсант ожидал больше, чем от "зла".

"Вы не понимаете, что важно не то, кем ты родился, а то, кем ты стал!" (Профессор Альбус Дамблдор)

Трамп, как известно, вожделеет ни только Нобелевку, теплое место в Раю и деньги, но и лавры исторически лучшего американского президента с перспективой третьего срока, да и глобальнее - "Пупа Земли". Позитивно, что большая часть из этих ценностей находится за пределами притяжения путинского мрака. Поэтому важно чтобы американское и международное общественное мнение неизменно было на стороне Украины. Это требует огромных медийных, политических, социально-экономических и военных усилий и от Украины, и от цивилизованной части человечества. Только в этом случае, через призму специфики американской демократии и системы сдержек и противовесов, безудержно властолюбивый и тщеславный "дон Дональд" вынужден будет брезгливо подстраиваться под ненавистное напористое народовластие. Он традиционно трусливо присоединяется к сильным победителям, присваивая себе их лавры. Да ладно - пусть балуется. Лишь бы наступил справедливый мир и прекратились массовые смерти.

К сожалению, сопутствующим эффектом витиеватого развития либерализма, с зачастую ложно распознаваемым пониманием свободы, стала агрессивное культивирование кичливой фриковской культуры. Которая на текущем турбулентном витке социальной эволюции, под лозунгами инклюзивности, претендует на ментальное доминирование. Такая тенденция отнюдь не конструктивно возобладала практически во всех сферах социальной жизни, изрядно деформировав и даже обратив их прогресс вспять. Нечто подобное не обошло и политическую сферу. И на поверхность социально-политических процессов по всему миру последние десятилетия обильно повсплывали всевозможные манипуляторы, популисты и просто неадекваты, способные приковать к себе внимание желающей зрелищ общественности. Сбросив шелуху чрезмерной предубежденности "о величии США", следует признать, что именно Дональду Трампу довелось стать самым выдающимся политическим фриком в истории цивилизации. Идеологически "расслабленные" и безмерно толерантные американские демократы сами породили себе причудливого "могильщика". Который ни мировоззрением, ни поведением абсолютно не схож с авторитетными президентами-республиканцами прошлого. Американский образ жизни по уши погрузился в периферийную повестку и растворился в ярких, но бестолковых спецэффектах голливудского образца. Нестандартность стала критерием новой нормальности, неадекватность – средоточием всеобщего внимания. Даже фашизм теперь не такой уж и ужасающий… В итоге, в США – главном мировом производителе влиятельных культурных трендов, явился миру Дональд Трамп. Как вполне логичное следствие культурных трансформаций…

В этом контексте, к сожалению, следует констатировать, что в текущей парадигме лукавого смыслового зазеркалья в социальной ментальности, главой любого государства (даже такого, как Соединенные Штаты) может быть едва ли ни кто угодно. Интеллект и профессионализм, как мы убеждаемся, здесь абсолютно не обязательны, а PR - всевластен... Да хотя бы и тот же бульдог! Наблюдая драматические тенденции видоизменения современного мироустройства, становится очевидно, что человечество безвозвратно теряет что-то определяющее для себя. Непосредственность, искренность, естественная справедливость, преданность и воля – ценности, которые ныне настойчиво списываются в исторический утиль. Такие качества, органично отличающие тех же представителей фауны, всё меньше становятся присущи людям. И поэтому очаровательный пёс, в сопровождении грамотных советников и при содействии искусственного интеллекта, вполне может быть гораздо более эффективным и гуманным социальным лидером, чем любой лживый, глупый и эгоистичный популист. Это, конечно, - печальная шутка, но в ней, как водится – не так уж и много фарса…