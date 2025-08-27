Государственное бюро расследований, которое должно заниматься преступлениями, ставящими под угрозу безопасность страны, взялось за абсурдное дело: обвинить в российской агрессии курс Украины на членство в НАТО.

Об этом говорится в материале "Деловой столицы".

Пока Украина борется с российской агрессией, Государственное бюро расследований (ГБР) активно ищет виновных в недостаточной подготовке к полномасштабному вторжению. Выводы следователей, которые стали известны общественности: начало войны вызвал евроатлантический курс Украины, закрепленный в Конституции.

По информации "Деловой столицы", еще в марте 2025 года издание "Буквы" получило запрос от ГБР в Аппарат Верховной Рады. Следователь Артем Яблонский просил предоставить копии Закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса на членство в ЕС и НАТО, а также материалов, касающихся его принятия. Это стало первым подтверждением того, что ГБР расследует закон, принятый при президентстве Петра Порошенко.

22 августа партия "Европейская Солидарность" опубликовала "заключение экспертов" по результатам судебной военной экспертизы, которую назначил Яблонский. В 260-страничном документе, составленном четырьмя экспертами, утверждается, что законы 2014-2019 годов, которые определяли внешнеполитический курс Украины, "не способствовали повышению обороноспособности".

Более того, эксперты пришли к выводу, что "несвоевременность действий" Порошенко по отказу от внеблоковости "свидетельствует о препятствовании... предотвращению полномасштабного вторжения Российской Федерации... и дальнейшему наступлению... в 2022-2025 годах".

Как утверждает издание, основная цель этого "театра абсурда" – обвинить Порошенко в том, что Украина не стала членом НАТО еще до 2014 года, а следовательно, не получила защиты по статье 5 Вашингтонского договора. В выводах эксперты прямо указывают, что "неприменение ст. 5 Североатлантического... договора... находится в причинно-следственной связи с временной оккупацией... суверенных территорий Украины" на протяжении 2014-2025 годов.

Авторы статьи предполагают, что эксперты были лишь исполнителями. Уголовное производство было открыто еще в январе 2023 года с целью обвинить Порошенко в государственной измене из-за "Харьковских соглашений". Однако, поскольку на момент их заключения политик не занимал никакой государственной должности, следствие решило добавить еще один эпизод – о закреплении евроатлантического курса в Конституции. Таким образом, ГБР пытается доказать, что именно эти изменения вызвали полномасштабную войну.

Юристы из команды Порошенко, в частности адвокат Илья Новиков, считают, что такой "вывод" экспертов станет "приговором", который будет вынесен его клиенту. По словам Новикова, это классическая российская схема, где судья просто копирует текст экспертизы, не вникая в его содержание.

Издание отмечает, что такая деятельность ГБР является "шикарным подарком Путину", поскольку создает нарратив, что Украина сама спровоцировала войну, выбирая путь в НАТО. Эта ситуация может обернуться против самого Бюро. Политические силы и общество, а также западные партнеры вряд ли воспримут такой абсурд. В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект о перезагрузке ГБР, и его авторы намерены добиться внесения этого условия в программы сотрудничества с МВФ и ЕС.

"Существование в Украине такого ГБР, которое получает государственные деньги... и во время войны тратит их на подобный абсурд и подарки Путину, – это гораздо больше похоже на государственную измену", – заключает "Деловая столица".