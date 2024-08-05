В недавно опубликованном отчёте двухпартийной Комиссии по национальной оборонной стратегии Конгресса США говорится, что Соединённые Штаты не в состоянии противостоять одновременно и рф, и Китаю.

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Один из важнейших выводов из этого содержится непосредственно в отчёте и состоит в том, что Штаты должны развернуть более широкое военное присутствие в Украине ради получения полезного опыта на поле боя и испытания современных технологий. Нам бы тоже такого, конечно, очень хотелось бы.

Второй вывод напрашивается: американцам необходимы союзники для защиты Америки, так что блок НАТО нужен Соединённым Штатам ну никак не меньше, чем они ему. Трампу на заметку.

Но самый интересный вывод — третий: США должны немедленно отделить друг от друга мордор и Китай.

Уверен, что Штаты по дипломатическим каналам устроят такой себе тендер-аукцион на замещение восьмого — пока что вакантного — места в G7, которая снова должна стать G8. Претенденты — россия и КНР, запасной (чтобы эти оба быстрее шевелились) — Индия.

По состоянию на сейчас, безусловно, ближе к Цивилизации (если, понятно, не учитывать Индию) Китай. Какой ни есть, а всё же не мордор, и Киссинджер в своё время это понял, хотя отношение сейчас к тому, что тогда было сделано, — мягко говоря, очень разное.

Кстати, Киссинджер бы спросил: Если там была даже россия, то почему в G8 не может находиться гораздо более умеренная и сдержанная КНР?

Объявлен неофициальный тендер должен быть в ноябре после выборов, чтобы уже со времени инаугурации (кто бы ни победил) претворять в жизнь его результаты. Считаю, что заинтересованность оба претендента (и соответствующие круги в этих странах!) успеют проявить.

Один из факторов тендера — условия прекращения войны в Украине.