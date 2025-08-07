'Евросолидарность' инициирует возвращение в подследственность НАБУ чиновников ОП и руководства ГБР

Депутаты из фракции "Европейская солидарность" инициируют изменения в статью 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно расширения подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины по делам о коррупционных правонарушениях.

Об этом сообщила пресс-служба партии со ссылкой на выступление народного депутата Софии Федин.

Во время брифинга она отметила, что в свое время монобольшинство изъяло руководство Офиса президента и ГБР из подследственности НАБУ и это препятствует полноценной работе антикоррупционных органов.

"Этот законопроект завершает триаду законопроектов, которые на этой неделе подает "Европейская солидарность". Напомню, первый законопроект касается произвольных внесудебных обысков, которые, к сожалению, стали реальностью в Украине во время военного положения. Второй законопроект о восстановлении честных и прозрачных конкурсов на должности прокуроров, которые были отменены президентским законопроектом о САП и НАБУ. И третий законопроект возвращает чиновников Офиса президента и руководство Государственного бюро расследований к подследственности НАБУ", – объяснила Федина.

"Прежде всего это о равенстве всех перед законом. НАБУ было создано именно для того, чтобы расследовать коррупцию в высших эшелонах власти. К сожалению, сложилась абсурдная ситуация, когда часть должностных лиц изъята из подследственности НАБУ. И никто не должен расследовать их коррупционные деяния. Никто не должен быть вне закона. Закон один для всех. И независимо от того, какую должность ты занимаешь, ты должен отвечать согласно действующему законодательству, если ты что-то сделал не так", – говорит Федина.

"Согласно Уголовному процессуальному кодексу, НАБУ должно было бы расследовать дела в отношении чиновников Офиса президента и ГБР. Но в 2019-2020 году монобольшинство внесло изменения, которые изъяли руководство ОПУ и руководство ГБР из подследственности НАБУ. И в результате создалась своеобразная серая зона", – напомнила народный депутат.

Она также отметила, что это требование является выполнением наших международных обязательств: "и Европейский Союз, и Международный валютный фонд, и наши партнеры из Большой Семерки четко требуют гарантий, что все коррупционные преступления высших должностных лиц будут расследоваться независимыми структурами. Что эти институты будут иметь реальные, а не номинальные полномочия. И если мы стремимся к членству в Европейском Союзе, если мы рассчитываем на финансовую помощь от наших западных партнеров, мы должны уничтожать такие лазейки для топ-коррупционеров", – считает София Федина.

Это также будет способствовать восстановлению общественного доверия, отмечает депутат. "Недавние массовые протесты против уничтожения независимости антикоррупционных органов, молодежь, которая вышла на улицы в разных регионах Украины, показали высокий уровень недоверия к власти. Именно поэтому власть среагировала, подала законопроект о восстановлении независимости САП и НАБУ. Но на самом деле проблема была не только в САП и НАБУ, не только в назначении главы БЭБ. Если власть действительно взяла себе сейчас цель услышать граждан Украины, то надо восстановить полную независимость и дееспособность антикоррупционных институтов и, соответственно, убрать искусственные ограничения подследственности", – отмечает Федина.

"Общество предоставило НАБУ огромный кредит доверия, что обязывает эту институцию работать в соответствии со своими задачами и компетенциями, расследовать дела тех, кто стоит на вершине властной пирамиды. Поэтому, ограничивая НАБУ, мы ослабляем борьбу с коррупцией. Если мы восстановим полную подследственность НАБУ всех топ-чиновников из Офиса президента и ГБР, мы усиливаем способность государства защищать свои интересы", – отмечает народный депутат.

Она также предостерегла власть от использования правоохранительных органов в политических целях: "в условиях войны, когда демократические институты и так критически ослаблены, очень важно исключить возможность использования правоохранительной системы в политических интересах. Поэтому возвращение полной подследственности для НАБУ – это институциональный предохранитель, который работает на защиту всей системы".

"Я обращаюсь к своим коллегам по парламенту подписывать этот законопроект. Надо сделать все, чтобы коррупции было как можно меньше, потому что она нас опускает до уровня московской федерации. Кстати, "Европейская Солидарность" еще в 2024 году зарегистрировала законопроект 10050, который требует декларирования советников Офиса президента", – напомнила Федина.

"Если мы хотим, чтобы государство имело европейское будущее, мы должны сделать все возможное, чтобы все топ-чиновники отвечали за свои действия, в частности, если они совершали коррупционные злодеяния. Три законопроекта – о конкурсах для прокуроров, о запрете произвольных внесудебных обысков и о возвращении ОП и ГБР к подследственности НАБУ – это шаги, которые должны вернуть в наше государство справедливость, вернуть доверие наших граждан и доверие наших западных партнеров. Это еще один шаг к приближению украинской победы", – резюмирует София Федина.