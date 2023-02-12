'Европейская солидарность' призвала вернуть открытые закупки через Prozorro – заявление партии

Политическая партия "Европейская солидарность" призвала вернуть открытые тендеры через систему Prozorro. Ведь именно конкурентный механизм торгов должен определять объективную цену товаров и услуг.

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Политсила обнародовала соответствующее заявление на своем портале.

"Учитывая резонанс и политические манипуляции вокруг 205 килограммов макарон и 22345 гривен мы призываем городские власти Ровно:

1. Остановить закупку, сделанную при неявке участников торгов и конкурентных тендерных предложений.

2. Объявить новый тендер на закупку.

А также мы призываем производителей и поставщиков макаронных изделий откликнуться на новый тендер и выйти со своими предложениями, чтобы детские сады получили эти макаронные изделия по результатам конкурентных торгов", – говорится в заявлении.

"Европейская Солидарность" также призвала общественность следить за этим процессом и всячески отстаивать использование механизма Prozorro.