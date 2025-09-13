Европе нужна общая стратегия в отношении авторитарных государств: депутат Бундестага назвал необходимые шаги

Сейчас Европа не имеет общего решительного ответа на вызовы со стороны авторитарных стран, которые поддерживают Россию в ее агрессивной войне против Украины. Европейским государствам нужна стратегия реагирования на угрозы со стороны РФ и ее партнеров.

Видео дня

Речь идет о странах КРИНК (CRINK) – Китай, Россия, Иран, Северная Корея. Об этом в интервью "Укринформу" сказал депутат Бундестага Родерих Кизеветтер.

"Мы видим, что страны CRINK осуществляют огромное военное и геоэкономическое распределение обязанностей и укрепляют свое сотрудничество. Даже Индия становится все ближе к этому альянсу, также и потому, что США... потерпели полный провал и сами перешли в команду "мультиполярности", – отметил он.

У России есть лучшие союзники для ее войны на уничтожение. А Европа тем временем не имеет общего стратегического ответа на угрозу со стороны CRINK.

В чем должна заключаться стратегия Европы

По мнению депутата, ответ на вызовы со стороны CRINK требовал бы геоэкономического сдерживания, особенно в отношении Китая, и наращивания Smart Power – "умной силы". Для этого необходимо было бы начать с запуска европейской оборонной промышленности. Здесь немецкий законодатель пока не видит большого движения вперед – есть только трата драгоценного времени.

Кизеветтер считает, ФРГ уже давно должна была бы объявить о состоянии угрозы, чтобы эффективно реагировать на гибридные атаки, шпионаж, саботаж и другие операции влияния. Однако Берлин до сих пор выбирает принцип "стратегической слепоты" и бездейственно ждет, упрекнул депутат, предостерегая, что время всегда играет в пользу России.

Политик убежден, что Германия должна взять на себя роль лидера и соединительного звена в европейском крыле НАТО. ФРГ является сильнейшей экономикой и логистическим хабом, а значит и решающим фактором на этом пространстве. Но, признал Кизеветтер, немцам "не хватает мышления", чтобы взять на себя эту лидерскую роль. Берлин должен был бы ориентироваться на страны Северной Европы и Балтии, добавил депутат Бундестага.

Как сообщал OBOZ.UA, депутат Бундестага и полковник Бундесвера в отставке Родерих Кизеветтер считает, что союзники должны заранее подготовиться к сценариям размещения войск в Украине, даже если сейчас это кажется далеким от реальности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!