Европе не хватает политической воли и понимания серьезности российской угрозы, – эксперт Мельник

Военный эксперт Алексей Мельник заявил, что администрация президента США в контексте мирных переговоров транслирует "сугубо российские позиции". Таким образом, по его мнению, Вашингтон хочет максимально учесть то, что хочет Россия с одновременным давлением на украинскую сторону.

Видео дня

При этом Украина фактически вынуждена договариваться и с Россией, как агрессором, и с США, как посредником в переговорах. Об этом Мельник заявил в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

Мирные переговоры

Мельник уверен, что у него сложилось обоснованное ощущение того, что Украина старается договориться о мире одновременно с посредником и агрессором. Эксперт подчеркнул, что Киев оказался в очень невыгодной позиции против двух мощнейших ядерных государств мира.

Также он добавил, что Европа в этом вопросе не демонстрирует политической воли и понимания серьезности российской угрозы. В качестве примера Мельник привел разногласия по поводу арестованных российских активов.

"Что касается Европы, то, во-первых, такого единства и сплоченности, которое они декларируют, на практике нет. Я уже не говорю о роли Орбана или премьера Словакии Фицо. Даже в самой Европе сейчас продолжаются прения вокруг арестованных российских активов. Все это показывает, что в Европе достаточно своих противоречий и недостаточно политической воли, и понимания серьезности той угрозы, которая над ними нависла в связи с возможностями, которые дают России продолжать эту войну и добиваться успеха", – заявил Мельник.

Нужна поддержка Европы

По его словам, сейчас то, что Европа может делать и должна делать – это политическая поддержка Украины. Мельник отметил, что европейские политики должны вести более активный диалог с американской администрацией, используя те возможности, которые есть на индивидуальном уровне, на институциональном уровне.

Также Мельник подчеркнул, что Европа должна обеспечить Украину "надлежащей финансовой подушкой".

"Потому что бюджет Украины на сегодняшний день все, что собирает Украина по налогам – это только половина бюджета. Если вторая половина сократится критично, то шансы России выиграть эту войну на истощение увеличатся", – рассказал эксперт.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио считает, что следует позволить экономике Украины не просто восстановиться, а процветать. По его словам, "если делать правильные вещи", то экономика Украины превзойдет российскую.

Как сообщал OBOZ.UA, Вашингтон гарантирует Украине будущее суверенного и независимого государства. Встреча будет способствовать дальнейшему продвижению в направлении мирных договоренностей о завершении войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!