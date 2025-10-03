Европа, которую 'любит' Путин, вернулась: на встрече в Копенгагене провалены три сверхважных для Украины вопроса, но Орбан все-таки получил заслуженную пощечину

Лидеры Европы собрались 1 октября в Копенгагене с ощущением сейчас или никогда. Ставки высоки, учитывая, что США вяло проявляют военную поддержку континента, а Москва наращивает темпы своих провокаций на границах Европы. Они обсуждали, как усилить оборону блока, противостоять угрозе со стороны России, поддержать Украину и где найти деньги. От строительства "стены из дронов" на восточном фланге ЕС до обхода блокирования Украины Венгрией и размораживания российских активов, но ни одна из предложенных идей не получила одобрения на саммите.

Лидеры почти всех стран-членов ЕС активно настаивали на том, что Украина нуждается в "увеличении и ускорении" помощи и "что-то нужно делать с агрессией РФ", но так и не пришли к согласию относительно того, какими именно должны быть эти действия. Предложения президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по высвобождению замороженных российских активов для поддержки Украины в виде "репарационного кредита" в размере 140 миллиардов евро и президента Европейского совета Антониу Кошты об обходе вето Венгрии столкнулись с сильным сопротивлением. Даже жизненно важный вопрос защиты от атак российских дронов не пошел дальше обсуждения. Что ж, в Кремле могут радоваться: Европа оказалась такой, которую они предпочитают видеть, где каждый хочет своего, а когда дело доходит до реальных шагов, 27 стран блока тянут воз в разные стороны.

О том, чем завершилась важнейшая встреча лидеров ЕС в Копенгагене и какие вопросы по Украине не получили поддержки, – в материале OBOZ.UA.

Вето Орбана "усиливают" страхи ЕС

Украина выполнила предварительные условия для начала переговоров о вступлении в ЕС. Но дверь в Европу держит закрытой один ключник – Виктор Орбан. Венгрия откровенно шантажирует Брюссель, блокируя решения, требующие единогласия.

Путь Украины в ЕС упирается в классическую дилемму: для начала переговоров все 27 стран-членов должны единогласно дать согласие. И именно здесь ключевую проблему создает Венгрия, которая уже не раз обещала заблокировать украинскую заявку. Чтобы выйти из этой ловушки, председатель Европейского совета Антониу Кошта предложил изменить сам механизм переговоров. Речь идет о возможности открытия переговорных "кластеров" не единогласно, а по решению квалифицированного большинства. Это позволило бы Украине и Молдове начать техническую работу по адаптации законодательства, институциональной перестройке и проведению реформ даже без согласия Будапешта.

Еврокомиссия уже подготовила механизм, который фактически "размыкает" блокаду Орбана: даже если формальное решение о начале переговоров задерживается, реформы и гармонизация с правом ЕС могут идти полным ходом. Такой подход позволяет избежать простоя, ведь после снятия вето процедура может пройти очень быстро, поскольку все предыдущие этапы уже будут выполнены. Один из европейских чиновников даже заявил: "Теоретически кластер можно будет открыть и закрыть в один день".

План Кошты уже обсуждается в европейских столицах и был вынесен на повестку дня саммита в Копенгагене. Впрочем, попытка обойти Орбана открыла другую линию конфликта внутри ЕС. Идею корректировки правил вступления поддерживают не все. На стороне венгерского премьера могут оказаться страны, появления которых никто не ожидал среди его союзников, – например, Франция или Дания.

Причина простая: для Парижа, Копенгагена или Афин важно не столько блокирование Украины, сколько сохранение собственного инструмента вето. Многие страны используют его для продвижения собственных национальных интересов. Болгария блокирует Северную Македонию, Греция и Кипр пристально следят за Турцией, а Хорватия хочет контролировать продвижение Сербии. Понятно, что изменение правил может лишить их этого политического рычага. Поэтому часть столиц с настороженностью относится к инициативе Кошты. Три дипломата ЕС и представитель аппарата Макрона подтвердили Politico: Франция и несколько других стран скептически воспринимают идею квалифицированного большинства. Иными словами, Орбан получает возможность опереться не только на Москву, но и на страхи некоторых "больших" стран относительно собственных позиций в будущих расширениях.

Из-за этого ЕС оказался в своеобразном узком коридоре: официальная система требует единодушия, но политическая реальность доказывает, что преодолеть венгерское вето сейчас почти невозможно. Даже сами европейские чиновники признают: все разговоры об изменении принципа единогласия пока остаются на уровне политических дискуссий.

Наиболее реалистичным выходом они считают... смену власти в самой Венгрии после парламентских выборов 2026 года. Иначе говоря, будущее украинской заявки в ЕС напрямую зависит не только от реформ в Киеве, но и от результатов голосования в Будапеште.

Орбан все равно получил пощечину

Еврокомиссия настойчиво не хочет выделять Будапешту значительную часть средств в размере 18 миллиардов евро, которые она не предоставила ранее из-за "нарушения академических свобод и прав меньшинств, а также других проблем с демократией в Венгрии". Накануне Еврокомиссия отклонила просьбу Венгрии о разблокировании 550 млн евро.

Брюссель выделит лишь 163,5 млн евро в качестве авансовых платежей. Но даже эти деньги могут быть возвращены ЕК, если они будут считаться потраченными не по назначению.

Замороженные миллиарды России: с мертвой точки не сдвинулись

На саммите в Копенгагене Евросоюз в очередной раз продемонстрировал парадокс своей политики в отношении Украины: амбициозные заявления на самом высоком уровне, но минимум решений, которые действительно могут изменить баланс сил в войне. Председатель Еврокомиссии сообщила, что около 2 миллиардов евро из доходов замороженных российских активов будут направлены на производство беспилотников для Украины. Это выглядит как шаг вперед, но в то же время – слишком мелкий по сравнению с вызовами, которые стоят перед Киевом.

Самым острым вопросом стала инициатива Еврокомиссии относительно так называемого репарационного кредита – механизма, который позволит привлечь около 140 миллиардов евро под нулевой процент за счет замороженных российских активов. По плану Украина получит деньги сейчас, но вернет их только после того, как Россия завершит войну и выплатит репарации. Иначе говоря, Брюссель пытается "заложить" активы Кремля, использовав их как будущую гарантию. Чтобы успокоить государства-члены, обеспокоенные правовыми вопросами, ЕС предложил "индивидуальный долговой контракт" с брюссельской клиринговой палатой Euroclear с нулевой процентной ставкой, чтобы гарантировать выполнение любых потенциальных будущих требований России. По словам фон дер Ляйен, может быть доступно около 140 млрд евро, которые затем будут предоставлены Украине траншами с некоторыми условиями.

Но идея встретила жесткое сопротивление. Венгрия и Словакия традиционно блокируют любые радикальные шаги против Москвы. Как и Бельгия, которая откровенно не хочет рисковать, поскольку именно в брюссельском депозитарии Euroclear хранится большинство замороженных средств. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал предложение ЕС по привлечению средств из российских активов "большой авантюрой", которая требует строгого распределения рисков между государствами-членами ЕС. Де Вевер подчеркнул, что механизм Еврокомиссии оставляет без ответа многие юридические вопросы. Он не уверен, что план может быть реализован быстро, и считает, что следует найти альтернативные источники финансирования.

"Мы – клуб самых богатых стран мира, который заявляет, что собрать эти деньги невозможно", – заявил Де Вевер. "Это не невозможно", – сказал он, добавив, что "бесплатных денег не бывает".

Неожиданно сильное сопротивление проявила и Франция, которая вместе с Бельгией в Копенгагене выступила против схемы Еврокомиссии. Эммануэль Макрон подчеркнул: "Когда активы заморожены, необходимо уважать международное право". Это выглядело немного странно, ведь еще несколько дней назад Париж и Берлин в формате "веймарского треугольника" поддерживали идею использования российских средств. Но в Копенгагене канцлер Германии Фридрих Мерц призвал ЕС "меньше погружаться в бюрократию и больше думать о победе Украины", тогда как Макрон и Вевер стали на сторону юридических оговорок.

В результате общего решения принято не было и проект "репарационного кредита" завис в воздухе. В сухом остатке: ЕС признает, что без российских миллиардов победа Украины оказывается под угрозой, но пока остановился на символических двух миллиардах евро на дроны вместо системного решения проблемы. Это оставляет Киев с горьким ощущением: Запад готов говорить о поддержке, но не готов по-настоящему рискнуть.

"Стена из дронов": символ европейских споров о безопасности

Встреча в Копенгагене должна была стать очередным этапом в формировании общей оборонной политики Евросоюза. Однако главная идея, которую продвигала фон дер Ляйен – создание "стены из дронов" на восточной границе ЕС,– превратилась в еще одну иллюстрацию европейских разногласий.

ЕК видела в проекте не только технический инструмент противодействия российским беспилотникам, но и политический сигнал о единстве Европы. Но крупнейшие страны ЕС – Франция и Германия – отказались поддержать инициативу.

Президент Эммануэль Макрон прямо заявил: "Я настороженно отношусь к этому. На самом деле все гораздо сложнее", предложив вместо "стены" развивать системы раннего предупреждения, дальнобойные средства сдерживания и современную ПВО.

Канцлер Германии Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус также дали понять: приоритеты Берлина в обороне другие и механическая "стена" не соответствует стратегическим реалиям. В результате сама концепция была фактически отброшена, и теперь в Брюсселе рассматривают варианты ее переформатирования – вероятно, с новым названием и более "мягким" наполнением.

Споры вокруг "стены из дронов" четко обнажили традиционный раскол внутри ЕС. Для стран Балтии и Польши вопрос противодействия беспилотникам – это непосредственная ежедневная угроза. Премьер Латвии Эвика Силиня и президент Литвы Гитанас Науседа выступили горячими сторонниками идеи, указав на очевидный разрыв между прифронтовыми государствами и более отдаленными странами Европы. Именно в этот момент в дискуссию вступила Украина.

Президент Владимир Зеленский во время саммита подчеркнул, что европейские страны должны реагировать вместе на российские провокации, в частности на нарушение воздушного пространства. Он отметил, что украинские военные, которые имеют самый большой в мире опыт в борьбе с ударными беспилотниками, уже начали операции в Дании и готовы делиться знаниями с партнерами: "Это начало, это первый шаг к созданию эффективной "стены дронов" для защиты всей Европы. Давайте вместе работать над решениями, которые позволят воплотить этот проект в реальность".

Зато для Италии или Греции угроза выглядит отдаленной. Глава МИД Италии Антонио Таяни прямо заявил, что российские дроны "не представляют опасности его стране", а премьер Джорджа Мелони напомнила, что ЕС не должен забывать и о южном фланге, который сталкивается с миграционным давлением и рисками в сфере безопасности из Средиземноморья.

В итоге Копенгаген оставил больше вопросов, чем ответов.

Каждый день медлить с решением важнейших для Украины вопросов – только увеличивать угрозу

"На нынешнем этапе ключевая задача – открыть первый кластер переговоров с ЕС. Глава Европейского совета уже признал: Украина выполнила свои обязательства, теперь очередь за Евросоюзом. И здесь мы снова упираемся в Орбана. Он блокирует даже начало переговорного процесса. Я объясняю это не столько внешней политикой, сколько внутренней. Орбан пытается любой ценой удержаться у власти, ведь чувствует, что его политическая динамика внутри Венгрии идет не на пользу. Впереди выборы – и он рискует проиграть. Поэтому ему нужны экономические "спасательные круги": дешевый российский газ, нефть, преференции от Кремля. Он играет на Путина, чтобы получить ресурс для победы у себя дома. Так что конструктива от него не стоит ждать" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал глава парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Что делать? По словам Александра Мережко, как раз об этом сказал президент Европейского совета Кошта: решение можно принять квалифицированным большинством, обойдя венгерское вето. Именно сейчас идет поиск такого механизма. И главное – есть политическая воля большинства государств-членов. Они прекрасно понимают: Украина – это сегодня реальная гарантия их безопасности. Не открыть переговоры было бы не просто политически ошибочно – это было бы аморально.

Относительно конфискации замороженных российских активов. По мнению Александра Мережко, компромисс, который сейчас обсуждается, – "репарационный кредит" на 140 миллиардов евро – временный выход, однако важный для Украины: нам нужны средства немедленно. Юридически деньги остаются российскими, но фактически работают на Украину уже сейчас.

"В то же время мы до сих пор слышим от некоторых европейских лидеров сказки о "нарушении международного права". Как международник, я говорю прямо: это неправда. Есть четкие принципы, принятые Комиссией международного права ООН: государство-агрессор обязано компенсировать ущерб в полном объеме. Россия совершила акт агрессии, поэтому ее суверенные активы должны быть не просто заморожены, а конфискованы и переданы Украине. Это соответствует международному праву. Проблема не юридическая, а политико-экономическая. Страны, где российских денег немного, откровенно говорят: конфисковать и передать. А вот те, где таких активов миллиарды, начинают придумывать аргументы об "опасном прецеденте" для других авторитарных режимов. Это слабая отговорка. На самом деле конфискация только укрепляет верховенство права", – считает Мережко.

Наконец, вопрос безопасности и создание так называемой стены дронов.

"Европейские лидеры начали прямо говорить: мы в состоянии конфликта с Россией, ведется гибридная война. Инструмент этой войны – дроны. Пример: 19 российских дронов пересекли границу Польши, сбили только 4. Это демонстрирует: Европа не готова военно противостоять такой угрозе. Украина же имеет уникальный опыт и доказала, что может эффективно сбивать эти дроны. Сегодня настоящая "стена дронов" для Европы – это Украина. И если Запад не закрывает наше небо, то российские беспилотники долетают уже до европейских столиц. Это прямой вызов их безопасности. Логика проста: или помогаете Украине сбивать дроны и ракеты над нашей территорией, или готовьтесь сбивать их над своей. И каждый день промедления только увеличивает угрозу", – подчеркнул Александр Мережко.