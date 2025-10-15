'Это важная часть обороны': в НАТО назвали легитимные цели на территории РФ для ударов 'Томагавками'

Украина имеет полное право атаковать ракетами "Томагавк" военные объекты и производственные предприятия на территории страны-агрессора России, в случае предоставления Соединенными Штатами этого вооружения. Удары станут справедливым ответом Москве на ее обстрелы по мирным украинским городам и убийствах людей.

Об этом сообщает La Repubblica, ссылаясь на заявление министра обороны Латвии Андриса Спрудса. Политик подчеркнул, что страны Альянса также прорабатывают подобные сценарии, когда в этом будет необходимость.

Удары вглубь территории РФ являются ответом на ее агрессию

По словам Спрудса, каждый вид вооружения имеет решающее значение для Украины, это касается и систем, позволяющих поражать цели на территории агрессора.

"Военные базы, производственные линии – это легитимные цели. Так же как Россия бомбит и атакует гражданскую инфраструктуру и убивает мирных людей, для Украины также является легитимным поражать военные объекты, потому что это тоже самооборона", – объяснил он.

Министр добавил, что аналогичные планы прорабатывает и НАТО и при любых обстоятельствах страны должны быть готовы и способны наносить удары вглубь противника, что является бесспорно важной составляющей обороны и сдерживания.

"И я считаю, что это также была бы важная часть обороны и сдерживания для Украины. Не поражайте наши цели, потому что мы можем ударить в ответ", – резюмировал Спрудс.

Напомним, на фоне российских ударов по украинской энергетике президент США Дональд Трамп может согласиться на поставку Украине крылатых ракет Tomahawk. По мнению экс-министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, если Трамп решится на такой шаг, угроза "выжигания российской промышленности" заставит Москву прекратить войну.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что во время предстоящей встречи с Дональдом Трампом планируется, в частности, обсуждение передачи Украине крылатых ракет "Томагавк". По его словам, "уже определены предварительные контуры решений, которые могут усилить украинскую оборону".

