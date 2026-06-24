"Это невероятные цифры": Рютте с восторгом озвучил потери, которые Украина наносит России в ходе войны. Видео

Украина наносит России значительные потери на поле боя. Ежемесячно гибнут и получают ранения несколько десятков тысяч оккупантов. Кроме того, из-за ударов по энергетической инфраструктуре экономика РФ испытывает серьезное давление.

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Об этом в эфире Fox News заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, "Украина хорошо справляется на поле боя".

"Украина хорошо справляется на поле боя. Они убивают и серьезно ранят примерно от 30 до 35 тысяч россиян каждый месяц. Это , конечно, невероятные цифры, и это оказывает огромное влияние на Россию", — заявил он.

Кроме того, генсек добавил, что украинские удары по энергетическим объектам в России, в частности по нефтеперерабатывающим заводам, оказывают существенный финансовый эффект. По его словам, это ослабляет возможности России поддерживать войну.

Отдельно Рютте обратил внимание на структуру российских военных расходов. Он заявил, что в настоящее время Россия направляет почти половину государственного бюджета на оборону.

"Мы видим, что российская экономика сейчас переживает тяжелые времена. Украинцы эффективно атакуют энергетическую инфраструктуру, в частности нефтеперерабатывающие заводы на территории России. На данный момент Путин тратит почти 50% государственного бюджета на оборону", — добавил он.

Напомним, ранее Рютте заявил, что инициатива на поле боя переходит на сторону Украины, и призвал союзников воспользоваться этим моментом для усиления поддержки Киева. Соответствующее заявление он сделал во время открытия 35-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Также OBOZ.UA сообщал, что очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" стало сигналом об усилении военной поддержки Киева со стороны союзников. Страны-партнеры объявили о новых пакетах помощи, финансировании закупок американского вооружения и дополнительных взносах на обеспечение украинской армии боеприпасами, дронами и средствами противовоздушной обороны.

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