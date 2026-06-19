"Окно возможностей": Рютте рассказал, какую помощь получит Украина по итогам сегодняшнего "Рамштайна"

Очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" стало сигналом об усилении военной поддержки Киева со стороны союзников. Страны-партнеры объявили о новых пакетах помощи, финансировании закупок американского вооружения и дополнительных взносах на обеспечение украинской армии боеприпасами, дронами и средствами противовоздушной обороны.

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Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по завершении встречи Контактной группы. По его словам, сегодняшний "Рамштайн" прошел под лозунгом "окно возможностей" для Украины.

Рютте об "окне возможностей" для Украины

По словам генсека Альянса, нынешняя ситуация создает для Украины возможность укрепить свои позиции на поле боя и усилить давление на Россию.

"Окно возможностей, я думаю, это основная тема сегодня. Больше помощи, сфокусированной на приоритетах Украины, поможет усилить давление на Россию и заставить их, надеюсь, сесть за стол переговоров и, в конце концов, присоединиться к серьезным переговорам, чтобы остановить эту ужасную войну", – сказал Рютте.

Он подчеркнул, что союзники продолжают координировать поддержку таким образом, чтобы она максимально соответствовала текущим потребностям украинских Сил обороны.

Десятки стран профинансируют закупку американского вооружения

Особое внимание в ходе заседания уделили программе PURL, в рамках которой союзники финансируют закупку для Украины критически важного военного оборудования, произведенного в США.

По словам Рютте, ряд стран уже объявил о новых взносах на сотни миллионов долларов. Среди них: Германия, Нидерланды, Латвия, Норвегия, Литва, Дания, Люксембург, Хорватия, Швеция, Исландия. К финансированию также присоединилась Австралия.

"Речь идет о трети членов Альянса, плюс наш партнер Австралия, что очень важно", – отметил генеральный секретарь НАТО.

Какую помощь пообещали союзники

Во время подведения итогов "Рамштайна" Рютте отдельно отметил новые пакеты помощи от отдельных государств.

В частности:

Великобритания предоставит Украине дополнительные беспилотники;

Испания передаст средства ПВО;

Германия и Нидерланды обеспечат Украину новыми дронами;

Канада предоставит военные автомобили.

По словам генерального секретаря НАТО, эти решения помогут укрепить обороноспособность Украины и поддержать её возможности на фронте.

Дополнительное финансирование получит чешская "боеприпасная инициатива"

Отдельно Рютте положительно оценил решение союзников увеличить взносы в чешскую инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины.

Эта программа позволяет находить и оперативно закупать снаряды для украинской армии на мировом рынке за счет средств партнеров.

Дополнительное финансирование должно помочь обеспечить украинские подразделения боеприпасами для дальнобойной артиллерии и поддержать огневые возможности ВСУ.

По словам Марка Рютте, нынешнее заседание подтвердило готовность союзников и в дальнейшем поддерживать Украину и использовать нынешнее "окно возможностей" для укрепления ее позиций в войне с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что инициатива на поле боя переходит на сторону Украины. Он призвал союзников воспользоваться этим моментом, поддержать "новый импульс" и усилить поддержку Киева.

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