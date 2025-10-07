'Это не тот путь': Мерц обвинил Путина в гибридной войне против Европы и рассказал о споре с Орбаном

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что российский диктатор Владимир Путин фактически уже ведет войну против Европы. Глава немецкого правительства обвинил главаря Кремля в гибридной агрессии против европейских государств.

Также Мерц подчеркнул, что Путин является врагом политического порядка Германии и Европы в целом. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу Pinar Atalay, которое транслировалось немецкими телеканалами.

Позиция Берлина в отношении Москвы

Канцлер Германии констатировал, что сейчас Путин ведет войну против Украины, в то время как Европа подергается информационно-психологическим операциям Кремля. По словам Мерца, главарь Кремля стремится перевернуть политический порядок Европы с ног на голову, именно поэтому важно продолжать поддерживать Украину.

Также политик заявил, что в интересах Германии защищать политический порядок открытых, свободных обществ в Европе. Мерц также прокомментировал рост инцидентов с беспилотниками в Германии и по всей Европе. По его словам, к этим инцидентам причастна России, и именно таким образом Путин хочет запугать и посеять страх.

"Мы не позволим себя запугать и будем эффективно защищаться от этой угрозы. Россия является по меньшей мере жестким противником и врагом нашего политического порядка", – сказал руководитель немецкого правительства.

Мерц добавил, что думал о том, чтобы позвонить Путину. При этом канцлер ФРГ подчеркнул, что сейчас любая попытка поговорить с диктатором России заканчивается еще более жесткими обстрелами Украины.

Острый спор Мерца с Орбаном

На фоне этого Мерц рассказал, что на прошлой неделе у него был довольно острый спор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По словам канцлера Германии, глава венгерского правительства обвинил Европу в нежелании вести переговоры.

На такое упрек Мерц ответил Орбану, что в июле прошлого года, когда Венгрия председательствовала в Совете ЕС, он был в Киеве, а затем в Москве. Несмотря на такое турне Обрана, ответом Путина была бомбардировка детской больницы в Киеве.

"Это не тот путь, по которому я хочу идти", – объяснил свою позицию немецкий канцлер.

Что предшествовало

После саммита США – Россия на Аляске 15 августа стало очевидно, что Кремль не отказался ни от каких своих условий, которые ранее неоднократно озвучивались представителями страны-агрессора. Захватчики требуют, чтобы Киев уступил части своих восточных территорий, которые россияне не смогли захватить.

Осведомленные источники утверждают, что россияне требуют, чтобы Украина полностью вывела войска из Донецкой и Луганской областей. При этом Путин настаивает, что до достижения всеобъемлющего соглашения прекращения огня и обстрелов Украины точно не будет.

Напомним, пока Москва винит Киев, в Вашингтоне видят ситуацию с точностью до наоборот. Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс публично заявил, что в последние недели именно Россия отказывается от предложений США о проведении каких-либо переговоров в двухстороннем или трехстороннем формате.

Ранее OBOZ.UA писал, что аналитики ISW снова оценили, готов ли Кремль к переговорам. В своих рассуждениях они ориентировались на последние заявления представителей кремлевской верхушки и пришли к достаточно однозначному выводу.

