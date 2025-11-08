'Это не будет завершением войны': Мельник сказал, когда реально ожидать прекращения огня в Украине

В 2026-м Украина и страна-агрессор Россия могут достичь режима прекращения огня, "шансы реализации этого сценария не нулевые". Однако полное завершение полномасштабной войны в следующем году маловероятно.

Такое мнение высказал Алексей Мельник, военный эксперт и содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова. Прогнозом он поделился в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA.

В 2026-м война продолжится?

На вопрос журналистки о том, существует ли перспектива окончания российского вторжения в 2026 году, военный эксперт указал на важный нюанс – надо разграничивать понятия.

"Первое, о чем можно говорить более реалистично, – это прекращение огня по сегодняшней линии соприкосновения. Это не прекращение войны и тем более не решение конфликта – это просто деэскалация. Но это, по крайней мере, наиболее реалистичный сценарий. Шансы реализации этого сценария, я думаю, не нулевые", – ответил Мельник.

Он убежден, что позиция Соединенных Штатов Америки сыграет важную роль.

"Если [президент США Дональд] Трамп снова не качнется в другую сторону, тогда, я думаю, реально в 2026 году ожидать прекращения огня. На какое время? Трудно сказать, но это не будет ни прекращением войны, ни тем более урегулированием конфликта", – уточнил военный эксперт.

