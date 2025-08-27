Это наша важная победа: в 'ЕС' приветствовали частичную отмену запрета на выезд за границу депутатам местных советов

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко приветствовала решение правительства наконец отменить запрет на выезд женщин-депутатов местных советов.

Слова Ирина Геращенко цитирует сайт "Евросолидарности"

"2,5 года назад правительство приняло нелепое, незаконное решение о запрете выезда за границу женщинам, которые не являются военнообязанными, а только по социальному признаку, потому что они являются представительницами органов местного самоуправления или на госслужбе", – сказала Геращенко.

Она напомнила, что это решение неоднократно критиковалось как "Европейской Солидарностью", так и международными партнерами, которые отмечали его незаконность. "Но власть любит только закручивать гайки, даже когда в этом нет никакой логики. Меня всегда удивляла реакция Шмыгаля, вот задаю ему вопрос, зачем вы дискредитируете женщин, почему у нас женщины на госслужбе в более сложном положении, чем мужчины, потому что те часто имеют бронь, а женщины не военнообязанные", – отметила депутат.

Она также напомнила, что были дикие случаи, когда мать военнопленного не выпустили за коронку для участия в акции в поддержку "Азова" только потому, что она депутат поселкового совета.

"Представьте себе абсурд. Мы говорили об этом со всем правительством, но они делали удивленный вид", – добавила сопредседатель фракции.

Ирина Геращенко сразу же после назначения премьера Свириденко спросила ее, когда наконец будет отменено это позорное ограничение.

"Кажется, женщина на посту премьера должна в первую очередь защищать украинок, на плечах которых сегодня тяжелое бремя войны. Она сделала вид, что тоже впервые слышит об этом постановлении, хотя правительство – коллективный орган, и явно они его принимали вместе со Шмыгалем. Я писала запросы, я боролась за то, чтобы защитить права женщин, для меня это важно", – сказала Геращенко.

Она предостерегла, что Украина может получить откат в привлечении женщин к власти, к политике из-за таких решений правительства, когда квалифицированные украинки будут складывать мандаты или уходить с госслужбы, чтобы защитить семью, иметь возможность заниматься волонтерством.

"Сегодня мы имеем первую очень важную победу – Свириденко признала, что женщины не смогли даже в законный отпуск выехать. Правда, не сказала, а почему же они не могли туда выехать, из-за кого?", – отметила депутат.

По ее словам, сегодня правительство приняло половинчатое решение о том, что женщины, которые работают в органах местного самоуправления, если они не получат зарплату от государства, смогут выезжать за границу.

"Всех поздравляю, это далось тяжелой борьбой и трудом. Работаем дальше, потому что и для госслужбы должно быть принято такое же решение. Меня удивляет, что у нас такая власть, что за правильные решения надо так жестко бороться. Свириденко стоит посоветовать чаще слушать оппозицию, прислушиваться к "Европейской Солидарности", к женщинам в нашей партии", – сказала Геращенко.

"Мы глупого не посоветуем, мы посоветуем мудрые вещи. Боремся дальше за наши права и не боимся дальше называть вещи своими именами, потому что единственное, чего боится эта власть – это публичности", – добавила она.