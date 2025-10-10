'Это было бы интересно': Трамп пообещал защитить Финляндию в случае нападения России

Президент США Дональд Трамп сделал очередное громкое заявление. Во время встречи со своим коллегой Александром Стуббом американский лидер пообещал защитить Финляндию в случае нападения России.

Видео дня

Хотя, по мнению Трампа, эта агрессия со стороны РФ маловероятна. Но "это было бы интересно". Встреча лидеров двух стран состоялась в Белом доме.

"Вы являетесь членом НАТО. И Соединенные Штаты Америки будут энергично защищать Финляндию, если на нее нападет Россия. Хотя я не думаю, что глава РФ Владимир Путин это сделает. Шансы на это очень, очень, очень малы", – сказал он.

Трамп также добавил, что Финляндия имеет очень "мощную и большую армию, одну из лучших".

Ранее сообщалось, что президент Финляндии Александер Стубб во время встречи с президентом США в Белом доме напомнил об историческом противостоянии своей страны с Россией – около 30 военных конфликтов от XIII века до XX. Политик подчеркнул, что сейчас Финляндия входит в число наиболее боеспособных государств Европы и имеет мощные оборонительные возможности.

Также OBOZ.UA рассказывал, что президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна не будет немедленно сбивать российские беспилотники в своем воздушном пространстве. По его словам, сначала стоит все проверить, и только потом принять нужное решение. Стубб также отметил, что Европа не воюет с Россией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!