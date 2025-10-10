'Эта потеря – открытая рана': глава МИД Польши прибыл во Львовскую область и посетил место российского удара. Фото

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в пятницу, 10 октября, прибыл во Львовскую область. Там политик посетил место российского удара в с. Лапаевка, который произошел в ночь на 5 октября.

Об этом сообщил сам Сикорский, а также глава Львовской ОГА Максим Козицкий. В результате циничной атаки РФ там погибли 4 человека.

О поездке польского министра проинформировали и в МИД страны. Там отметили, что чиновник сегодня находится с визитом во Львове, "который начал с возложения цветов на месте жилого дома, разрушенного во время войны".

"Я начал визит в Украину с чествования памяти жертв российской агрессии в Лапаевке", – написал Сикорский.

По словам Козицкого, вместе с министром МИД Польши, а также с заместителем министра иностранных дел Украины Александром Мищенко, политики посетили место подлого российского удара по гражданским в Лапаевке.

"Почтили память невинных людей, жизнь которых забрал враг. Эта потеря – открытая рана Львовщины и всей Украины", – написал глава Львовской ОВА.

Он выразил благодарность Варшаве за поддержку и за то, что она разделяет боль Украины в самые сложные моменты. По словам Козицкого, это является проявлением настоящего братства.

В ночь на воскресенье, 5 октября, во время массированного комбинированного удара по Львовской области оккупанты убили четырех человек в селе Лапаевка. Все жертвы были членами одной семьи, в частности погибла 15-летняя девочка.

Еще один член семьи и жители соседних домов госпитализированы с ранениями. Атака РФ стала самым массированным комбинированным ударом по региону за все время полномасштабной войны.

Напомним, 8 октября стало известно, что на Львовщине, в селе Мшана, прощались с Ульяной Константиновой и ее 15-летней дочерью Анастасией Грицив. Обе погибли во время массированного комбинированного удара по Украине в ночь на воскресенье, 5 октября, в селе Лапаевка.

Папа Анастасии приехал на родную Львовщину с фронта, чтобы попрощаться со своим ребенком.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 5 октября, РФ ударила по Львовской и Ивано-Франковской области "Кинжалами", "Калибрами" и БпЛА, в результате чего есть жертвы и значительные разрушения, и атаковала инфраструктуру Чернигова и области, из-за чего в регионе снова возникли проблемы со светом.

