'Есть важные результаты': Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки и назвал потери РФ от санкций

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы внешней разведки Олега Иващенко и сообщил о первых весомых результатах давления на страну-агрессора Россию. По его словам, сейчас у врага фиксируется значительное снижение добычи нефти.

Благодаря этому Москва начнет нести убытки в десятки миллиардов долларов. Подробности украинский лидер обнародовал в своем Telegram-канале 12 ноября.

"Доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко. Есть важные результаты нашего совместного с партнерами давления на Россию. В этом году впервые с начала войны фиксируется заметное снижение добычи и переработки российской нефти", – говорится в сообщении.

РФ теряет средства, которые направляет на войну

Зеленский отметил, что доходы российского бюджета от нефтегазовой отрасли уменьшаются, и по итогам года агрессор недополучит не менее 37 миллиардов долларов таких поступлений. Кроме того, значительные убытки несут российские нефтяные компании и энергетический сектор в целом, что ослабляет военный потенциал России.

"Работают эффективно и обычные санкции против России, и украинские дальнобойные санкции. Определены также направления дальнейшего нашего санкционного давления", – указано в сообщении.

Президент поблагодарил международных партнеров за действия, направленные на юридическое преследование судов российского нефтяного флота, что привело к уменьшению их использования.

Кроме того, по словам Зеленского, во время встречи с Иващенко был рассмотрен вопрос возвращения похищенных россиянами украинских детей и другие операции, проводимые за рубежом.

Как сообщал OBOZ.UA, удары украинских сил по российским нефтеперерабатывающим заводам серьезно повлияли на экономику страны-агрессора. По словам главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, в результате более 160 точных атак за последние месяцы уровень нефтедобычи в России сократился на 90%.

