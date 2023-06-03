"Если этот человек полностью неадекватен": Зеленский оценил риск применения Путиным ядерного оружия
Глава государства Владимир Зеленский не списывает со счетов вероятность применения оружия массового поражения Россией против Украины. Конечно, такая ситуация маловероятна, но ее следует допускать, учитывая, что никто не знает, что в голове у диктатора Владимира Путина.
Об этом президент рассказал в ходе пресс-конференции, которую 3 июня транслировал его Офис. По мнению Зеленского, кремлевский фюрер чрезвычайно любит себя и свой роскошный образ жизни, чтобы так им рисковать.
"Он очень любит себя и любит свою жизнь для таких необратимых шагов. Но это не прогноз погоды, потому сложно сказать. Если этот человек полностью неадекватен, то это абсолютно другой вопрос", – подчеркнул Зеленский.
При этом он отметил, что в последнее время Путин куда больше похож на человека, чья цель – всех вокруг запугать, кому-то что-то доказать. Так не ведет себя лидер государства, это не соответствует его должности.
"Он больше похож на фотомодель, а не на президента. Постоянно что-то демонстрирует, демонстрирует всему миру и думает, что всем доставляет удовольствие жить в каком-то запугивании", – резюмировал глава государства.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что размещение ядерного оружия России на территории Беларуси, по мнению Запада, не дает повода считать, что угроза его применения возросла. В США пристально следят за развитием событий и не видят эскалации применения оружия массового поражения.
Однако президент Зеленский, несмотря на это, сделал прогноз худшего сценария. Он рассказал, что случится персонально с Путиным, если он все же нажмет на пресловутую кнопку.
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