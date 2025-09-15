ЕС на пороге нового 'креативного' способа передачи миллиардов РФ Украине: что стоит за последними заявлениями Запада о судьбе замороженных средств России

Более 300 миллиардов долларов – именно столько российских активов, по оценкам, находится под заморозкой в странах G7 и Евросоюза. Замороженные, но не конфискованные. Уже четвертый год идет война, и все чаще звучит вопрос: почему деньги страны-агрессора до сих пор не работают на страну, ставшую жертвой этой агрессии?

Видео дня

Для Украины – это потенциальный "финансовый план Маршалла", но для многих западных столиц – это правовая и политическая головная боль. Позиция западных партнеров не едина: кто-то готов к решительным действиям, кто-то боится создать прецедент, а кто-то вообще стремится вернуть эти средства России в обмен на "мирное соглашение". Эти средства – не только замороженные резервы, а символ политической воли и юридической границы, которую боится переступить цивилизованный мир. И пока Украина воюет, Запад размышляет: наказывать агрессора или сохранить иллюзию глобального финансового "нейтралитета"?

ЕС блокирует наибольшую долю российских средств – более 200 млрд евро (преимущественно в клиринговой палате Euroclear, Бельгия), однако все еще не может решиться на конфискацию. В то же время ЕС согласился использовать проценты, которые приносят эти замороженные активы, несколько миллиардов евро в год, для помощи Украине.

Часть Европы боится за будущее евро, часть – за собственную историческую репутацию стабильной и уютной финансовой гавани. Но кажется, блок хоть и медленно, но неуклонно движется к решению этого вопроса. Так, верховный представитель ЕС Кая Каллас считает, что война в Украине продлится еще как минимум два года. Учитывая то, что, по ее же словам, страны ЕС имеют недостаток средств для финансирования Украины, "многие хотят использовать российские активы", отмечает глава евродипломатии. Главное, что к этому лагерю может присоединиться и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая считает, что "ЕС должен найти новый способ финансирования обороны Украины, используя средства, связанные с замороженными в Европе российскими активами".

Основной вопрос сегодня – как именно и возможно ли использовать эти средства для поддержки Украины в ближайшее время. Ведь продолжение политики полурешений относительно российских денег выглядит как отложенная капитуляция перед диктатором Путиным.

О том, что сейчас происходит с замороженными миллиардами РФ, почему они все еще не в Украине и действительно ли Запад стремится проявить политическую волю и смелость, чтобы принять необходимое решение, – в материале OBOZ.UA

Европа: между солидарностью с Украиной и страхом за собственную финансовую стабильность

После полномасштабного вторжения России в Украину ЕС заморозил более 200 млрд резервов РФ, преимущественно в Euroclear, Бельгия. Это более 2/3 всех замороженных активов россиян в мире. Но именно ЕС также является наиболее юридически уязвимым звеном – из-за строгих стандартов верховенства права, независимости центральных банков и опасений за статус евро на международных рынках. Международное право признает иммунитет суверенных активов, в частности золотовалютных резервов центральных банков. Их нельзя конфисковать без специального решения суда или международного консенсуса. Поэтому большинство европейских правительств колеблются, несмотря на беспрецедентную агрессию России. Прямая конфискация активов ЦБ РФ пока не поддерживается большинством стран ЕС из-за рисков для финансовой стабильности и международного права.

Главный страх – отсутствие необходимой правовой основы для конфискации и отток финансовых резервов с Запада. Если конфискация состоится без четкой правовой основы, такие страны, как Китай, Саудовская Аравия, Индия, могут начать сокращать свои резервы в долларах и евро, переводя их в золото, юани, криптоактивы или "нейтральные юрисдикции". Даже союзники Украины – Германия, Франция, Италия – на уровне центральных банков выражают сомнения: прецедент может отпугнуть инвесторов, которые держат резервы в европейских банках. Пугают европейцев и юридические иски со стороны РФ (в частности, через международные арбитражи) и контрсанкции со стороны России, особенно в отношении европейского бизнеса. Не добавляет энергии для решения этого вопроса и риск раскола внутри ЕС, в частности между восточноевропейскими странами и "старой Европой".

Компромиссное решение – использовать только прибыли. В 2024-2025 годах Еврокомиссия согласилась не трогать капитал, а сконцентрироваться на использовании доходов. В 2023-2025 годах доходы от этих активов (в основном – от гособлигаций, депозитов) дали более €4,4 млрд прибыли. Бельгия уже направила около 1,7 млрд евро (2024-2025) на поддержку Украины именно из доходов. Также в июне 2024-го был одобрен план: ежегодно более 3 млрд евро прибыли передавать Украине через Европейский фонд мира и другие механизмы. В июле 2025 года ЕС утвердил механизм передачи первого транша на оборонные нужды Украины.

Европейская позиция по состоянию на сейчас – осторожно прагматичная:

– не конфисковывать активы;

– использовать только прибыли;

– действовать совместно с партнерами по G7, особенно глядя на США;

– юридически "защищать себя";

– избегать прецедента, который может ударить по евро и репутации ЕС как финансового хаба.

В целом европейцы делают вид, что не понимают простых вещей. Да, некоторые авторитарные деспоты могут вывести свои средства из европейских торговых центров, если деньги России будут конфискованы, опасаясь, что то же самое произойдет с ними, но ситуация с РФ является экстремальной и не может рассматриваться как начало чего-то большего.

Два лагеря, которые не могут пока договориться

Прибалтийские страны, граничащие с Россией, и ряд других государств давно настаивают на том, чтобы ЕС полностью конфисковал активы РФ. В рамках Еврокомиссии эту идею продвигают комиссар по экономике Валдис Домбровскис и глава европейской дипломатии Кая Каллас. Временный министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что ЕС слишком долго обсуждает использование замороженных российских активов для помощи Украине, и призвал действовать.

"Решение этого вопроса слишком затянулось. Нам нужно выйти из этого тупика и двигаться вперед. Это ресурс, который лежит у нас под ногами", – сказал временный глава литовского МИД.

По его словам, использование замороженных российских активов является крайне необходимым, поскольку ЕС становится все сложнее привлекать средства из национальных бюджетов для поддержки Украины.

До последнего времени этот вариант встречает сопротивление со стороны западноевропейских стран, в том числе Франции, Германии, Италии и Бельгии, а также Европейского центрального банка (ЕЦБ). Их опасения связаны с рисками массового оттока капитала и дестабилизации евро. Бельгия особенно подвержена минимальным правовым и финансовым рискам, поскольку на ее территории находится Euroclear, финансовая организация, которая хранит большую часть российских активов – 210 миллиардов евро, которые можно использовать для помощи Украине без дополнительной нагрузки на налогоплательщиков ЕС.

Вынужденный новый подход Еврокомиссии

Учитывая то, что Украина и в дальнейшем нуждается в финансовой помощи, страны ЕС ищут новые идеи для продолжения этого процесса в условиях сокращения внутренних бюджетов. В качестве компромисса страны G7 в 2024 году согласились направить Украине в целом 45 млрд евро прибыли, полученной от инвестирования активов, оставив при этом базовые активы нетронутыми. Однако доля ЕС в размере 18 млрд евро будет полностью выплачена до конца года, как следствие, звучат призывы к получению дополнительных доходов в короткие сроки.

Верховный представитель ЕС Кая Каллас считает, что война в Украине продлится еще как минимум два года. Несмотря на то что страны ЕС имеют недостаток средств для финансирования Украины, многие из них хотят использовать российские активы, добавляет глава евродипломатии.

"Действительно, многие государства-члены поднимали вопрос об огромном дефиците средств для финансирования Украины, и нам необходимо найти деньги сейчас, но Бельгия и ряд других стран ЕС пока не хотят обсуждать немедленную конфискацию российских активов", – подчеркивает Каллас.

Похоже, что к этой позиции присоединяется и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Бельгийское правительство и Euroclear неоднократно предупреждали, что использование самих активов для выдачи кредита может привести к юридическим проблемам. Чтобы успокоить Euroclear, Европейская комиссия предлагает новую идею относительно того, как направить миллиарды евро замороженных российских активов в Украину, заменив деньги, перечисленные в Киев, долговыми расписками, поддерживаемыми ЕС. Замена конфискованных активов облигациями ЕС может позволить Брюсселю использовать замороженные активы России для финансирования военных усилий Украины без технической экспроприации самих российских активов. Комиссия считает, что таким образом ей удастся избежать обвинений в конфискации средств. Идея, которую в ЕС уже назвали "юридически креативной", еще не одобрена, другие варианты использования российских активов также рассматриваются. Много препятствий остается на пути к вступлению в силу этого плана, особенно потому, что национальные гарантии требуют единодушия, а, значит, Венгрия или Словакия могут помешать этому процессу.

"Эти деньги помогут Украине уже сегодня", – заявила Урсула фон дер Ляйен в Европейском парламенте во время своего ежегодного обращения к Европейскому Союзу, не предоставляя особых подробностей нового плана.

К слову, по сообщениям западных медиа, Вашингтон также будто "просыпается" в этом отношении и предложил странам G7 "создать законный механизм конфискации замороженных российских государственных активов и рассмотреть возможность их использования для финансирования обороны Украины". Американские чиновники обсуждают с европейскими коллегами идею постепенной конфискации замороженных российских активов, чтобы усилить давление на Москву и подтолкнуть ее к переговорам.

Бельгия, где хранится львиная доля средств РФ, меняет свое мнение

На этом фоне имеем и определенное изменение позиции Бельгии, страны, которая еще недавно заявляла, что "конфискация активов является "крайне рискованной, поскольку для этого нет никаких правовых оснований, это может спровоцировать ужасный системный шок на всех финансовых рынках Европы и нанести очень сильный удар по доверию к евро".

Однако на днях в этой позиции исчезла хотя бы категоричность. "Мы понимаем, почему давление на нас с каждым днем усиливается. Бельгия готова изменить порядок обращения с €190 млрд замороженных российских активов при условии, что юридические риски будут распределены между странами ЕС", – заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево в интервью Financial Times. Министр отметил, что "теперь, похоже, увеличилось желание" распределения юридической ответственности между 27 странами ЕС.

"В таком сценарии Бельгия не исключает пересмотра своей позиции. Если мы будем иметь прочную правовую основу, если финансовый риск будет снижен и если мы сможем объединить риски, – сказал Прево, добавив: – Все же на сегодня существует еще много "если".

Запад должен наконец пересилить себя и принять политическое решение

"Безусловно, полная конфискация и передача российских активов чрезвычайно важны – и для восстановления Украины, и для принципиального вопроса, который стоит значительно выше чисто экономических дискуссий. Это вопрос наказания агрессора. Это вопрос репараций, которые Россия должна платить Украине, и он не может рассматриваться в отрыве от справедливости. Потому что репарации – это не просто деньги на восстановление, это акт наказания. Именно поэтому Москва так болезненно реагирует на любые разговоры о конфискации" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал директор Центра прикладных исследований "Пента" Александр Леонов.

По мнению эксперта, Россия сегодня пытается максимально "замылить" этот вопрос, предлагая, например, различные "гибридные" схемы: мол, средства можно направлять на восстановление Украины, но и на восстановление оккупированных территорий. То есть фактически Кремль пытается, если уж избежать конфискации не удастся, хотя бы легализовать оккупацию. Потому что как только деньги пойдут на восстановление Донецка или Мариуполя под российским контролем – это де-факто будет выглядеть как частичное признание западными странами этой "новой реальности". Важный момент: к игре активно подключился Пекин. Китай намекает, что прямое изъятие российских средств может привести к краху валютной системы, ведь все страны, которые считают себя под риском, включая Китай, просто уберут свои резервы из европейских банков. Для Европы это действительно катастрофа и это действительно их пугает. Китай смотрит на эту историю сквозь собственную призму. Он не хочет создания опасного прецедента. Потому что если завтра вспыхнет конфликт вокруг Тайваня или в Южно-Китайском море и против Китая применят те же санкции, что против России, – это станет для Пекина настоящим кошмаром. Поэтому он будет делать все, чтобы нынешний кейс не дошел до логического завершения.

Второй важный момент, по мнению Александра Леонова, – юридический. Европейская бюрократия живет процедурами, и решение о конфискации должно быть безупречным в правовом смысле. Иначе Россия пойдет в международные суды, арбитражи, и есть сценарий, что она там выиграет. Это будет не менее разрушительным ударом. Поэтому Европа ищет механизм, который нельзя будет оспорить.

"Один из возможных путей – создание международного трибунала по преступлениям России. Прецедент есть: катастрофа рейса MH17. Тогда процесс тянулся годами, и лишь в прошлом году суд поставил точку: самолет сбили россияне и они несут ответственность. Только после этого начались финансовые претензии. Похожий сценарий возможен и сейчас: сначала судебное признание агрессии и преступлений России, а уже потом – вопрос компенсаций. Но стоит смотреть шире. Сумма ущерба растет ежедневно. И речь может идти не только о замороженных активах в банках. Под конфискацию должны попасть и другие российские активы: недвижимость, яхты, корабли", – считает Леонов.

По словам эксперта, европейские чиновники, с одной стороны, боятся влияния конфискации активов РФ на экономику и евро. С другой – денег в ЕС катастрофически не хватает, чтобы дальше полноценно поддерживать Украину. И здесь есть дополнительный фактор – США. Президент США Дональд Трамп отказался вводить новые санкции против России, и Европа начала играть жестче: она хочет четких гарантий, что если санкции согласованы, то их не отменят и не "передумают". Если ЕС и США вместе будут давить на Пекин, он не сможет уклониться. И именно в рамках большой торговой сделки Европа может продвинуть идею полного прекращения огня и конфискации российских активов, на что Китай не сможет резко отреагировать. А если не отреагирует Китай, то и Глобальный Юг останется в стороне.

"Россия же внимательно тестирует реакцию как в отношении судьбы своих активов, так и в отношении собственных дронов на территории стран НАТО. Если реакция все еще будет слабой – Путин пойдет дальше. НАТО активировало четвертую статью. Это не шутки и не формальные консультации вроде Будапештского меморандума. Это переход в предвоенное состояние. И сейчас все смотрят, в том числе и сам Путин. Если Европа не испугается, то эскалация станет для Москвы ловушкой: она потеряет возможность давления и, наоборот, подтолкнет Европу к более радикальным решениям – новым санкциям, возможно, и к окончательному решению о конфискации активов. И делать это будут в условиях не "мирного времени", а фактически предвоенного состояния. Поэтому я бы советовал Польше, странам Балтии, Финляндии уже сейчас ввести военное положение в приграничных регионах. Это покажет Кремлю, что они готовы к любому сценарию. Парадоксально, но именно такие превентивные шаги могут помочь избежать настоящей войны", – констатировал Александр Леонов.