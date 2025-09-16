81-летний американский боевой генерал в отставке (его звание "генерал-лейтенант" соответствует привычному нам до перехода на стандарты НАТО "генерал-полковнику") спецпосланник Кит Келлог, которому, кстати, президент Украины совсем недавно полушутя предложил как гаранту столичной безопасности и гражданство, и квартиру, нашёл, кажется, оптимальную форму заочного общения кита американского истеблишмента с российским руководителем - его аргументированное унижение, то есть умножение таким образом на совершенно абсолютный нуль вместе с Россией.

Он обнародовал своё фото не просто на фоне памятника коту (с присущим уважаемому генералу чувством юмора), но ещё и рядом при этом с "любимцем" россиян Будановым;

назвал Россию младшей партнёршей Китая;

заявил, что она уже сейчас проигрывает войну в Украине, ибо потеряла миллион убитыми и ранеными, что несопоставимо с любой из современных войн, и потому уже извлекает из музеев старые пронафталиненные танки, но всё равно продвигается не на метры, а только на мили.

Откровенно уничижительный, пренебрежительный, презрительный стиль в отношении Путина "Ты никто, и зовут тебя никак", когда его демонстрирует опытный американский вояка, это именно то, что должно "дополнить противоположностью" излишнее трампье внимание к этому персонажу и провозглашать не туда колеблющемумя миру, что его "король" гол и представляет собой лишь временное случайное явление, стратегически не стоящее серьёзного отношения серьёзных лидеров серьёзных держав.

Не европейская трусость, а штатовское презрение это как раз то, чего действительно последние годы очень не хватало отношении к России и что чрезвычайно влияет на диктатора, вся политика и жизнь которого базируются на иррациональных понтах как главных его ценностях, ради которых он готов отдавать всё подряд - и, как теперь выясняется, совершенно напрасно. Это даже не просто болевая точка, это может оказаться и болевой "крапкою".

Умом Россию не понять (это у неё с детства и не лечится), однако же на мордор можно достаточно эффективно влиять разнообразными нестандартами (как "Паутина" из наших дронов в Заполярье и Восточной Сибири):

Келлог, кот и Буданов;

неожиданно успешная тик-токовая (чем не былая пинг-понговая?) дипломатия того же Трампа с теми же китайцами (подтекст: Братец-китаец, мы же с тобой обо всём, Сицзиньпинчик, договоримся, так давай же эту гадкую агрессоршу [он теперь уже такое слово в её отношении действительно употребляет] лучше вместе съедим, пока она у тебя снова что-нибудь не отгрызла!);

нежданные американские "представители" в Беларуси на разрекламированных масштабных военных учениях "Запад-2025" (министр белообороны Хренин слегка охренел!) и т.д. -

ТАК нам в самом деле могут грамотно и весьма здорово помочь.