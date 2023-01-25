Джонсон заявил, что Украина должна стать членом НАТО: не говорите со мной об "эскалации", Путин уже все показал

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал принять Украину в Североатлантический альянс. Он отметил, что именно десятилетние промедления в этом вопросе привели к самой кровавой войне в Европе за 80 лет.

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Политик отверг все опасения по поводу эскалации, поскольку считает, что российский диктатор Владимир Путин уже показал, на что способен даже без малейших провокаций. Об этом экс-премьер Британии написал в статье для британского издания Daily Mail.

"Не говорите со мной об "эскалации" или риске того, что мы как-то спровоцируем Путина, увеличив нашу поддержку, к какому-то новому ужасу. Почему мы должны бояться провоцировать его, если он уже показал, что он сделает без малейшей провокации?" – подчеркнул он.

"Ради ясности, стабильности и долгосрочного мира теперь ясно то, чего не было до вторжения Путина: Украина должна присоединиться (к НАТО. – Ред.)", – подчеркнул Джонсон.

Он напомнил, что война Путина в Украине приобрела такую степень варварства, что оккупанты уничтожают дома гражданских украинцев, в связи с чем политик задался вопросом, "как может обостриться конфликт".

Также он заметил, что не верит в применение Путиным ядерного оружия. Джонсон считает, что в таком случае диктатор потерял бы поддержку оставшихся международных партнеров, а также доверие россиян, однако это все равно не дало бы для него никакого результата – "это не остановило бы украинцев воевать".

Напомним, во время визита в Киев 22 января Джонсон заявил, что страны-союзники помогут Украине выиграть войну, развязанную Россией, в 2023 году. Для этого украинской армии необходимы поставки военной техники, в частности танков и самолетов.

Он подчеркнул, что поддержка нашей страны не уменьшится, и раскритиковал тезис об "эскалации", на который якобы пойдет РФ из-за передачи ВСУ более современного оружия. Джонсон призвал не слушать людей, говорящих об этом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– во время Украинского завтрака в Давосе 19 января Джонсон также призвал страны Запада не верить запугиванию России ядерным оружием. Он попросил союзников как можно скорее предоставить Украине танки;

– Джонсон считает, что, развязав полномасштабную войну, кремлевский диктатор Владимир Путин приблизил Украину к вступлению в НАТО. Политик уверен, что эти события также укрепили внутреннее единство Североатлантического союза.

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