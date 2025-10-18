Один очень левый – Путин, другой очень правый – Трамп. Куда они могут дойти? Они оба могут "дойти до ручки". Трампу нужно позерствовать каждый день, давая прессе разъяснения по любому поводу и выдавая себя за наследника Всевышнего. Без этого он не может жить, это его "наркотик". Путину надо немного меньше, но чуть побольше, чем Властелин овец. Трамп любит диктаторов и в восторге от Ким Чен Ина, за которым следует Путин с его 87% "народной поддержки" на последних выборах. Он очень хотел бы иметь то же самое в Америке, только сие лишь сладкие мечты.

Путин больше не хочет ничего, кроме одного – не быть повешенным, как Саддам Хусейн. Ради этого они звонят друг другу и встречаются то на Аляске, то в "виртуальном мире". Может быть повезет и встретятся в Будапеште, но тут бабушка надвое сказала. Понятно, что Томагавки пролетят мимо, но они очень нужны Америке, потому что движение "No Kings" набирает обороты и, возможно, придется их запускать по штаб-квартире AntiFa в Чикаго или в Лос - Анжелесе. В следующем году Трампу будет не до Путина и Украины, ему придется спасать свою изрядно поношенную шкуру в Белом доме.

Что они успеют сделать до осени 2026? Потрепать нервы своему народу и уйти в никуда, если получится. Без Трампа наследник печенегов Вова Путин превратится в муху, за которой начнут гоняться все, кому не лень. Она будет жужжать и носиться по комнате, пока ее не прихлопнут. Процессы экономического упадка россии необратимы, их не остановит даже "всемогущий" Трамп. Война в Украине начнет захлебываться, как мотор автомобиля, в бензин которого подмешали ослиную мочу. То, что все ждали и ждут с 2022, может произойти также неожиданно, как и "тайная вечеря" в Беловежской пущи 1991 года, после которой Советский Союз приказал долго жить. Политики с разведкой строят прогнозы и планы, имеющие свойство не сбываться, после чего политики разведут руками, а разведка продолжит искать свет в конце туннеля. Так что война россии с НАТО начнется тогда, когда рак на горе свистнет.