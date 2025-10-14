Вице-президент ПАСЕ лорд Дон Туиг обвинил Трампа в том, что его непредсказуемость, дескать, значительно осложняет мирные усилия в отношении Украины.

Видео дня

Я же считаю, наоборот, что, во-первых, не социальной бабушке Европе с её Гретами-котлетами рассказывать Трампу, как останавливать войны, а во-вторых - что знаменитая непредсказуемость действующего американского президента это, безусловно, первый фактор после, разумеется, ВСУ, реально влияющий на директора мордора, побуждая того не рисковать собой (и, кстати, страной, хотя это для него, конечно, не так важно) и прекратить войну. Ибо клин клином вышибают.

Именно номер 45/47 в состоянии убедить номера 2/4 в том, что, в отличие от последнего, он собственную ебанутость отнюдь не симулирует ("они сдохнут, а мы в рай"), ибо на самом деле способен на абсолютно все - просто не ради рая, а чтобы получить [теперь уже в следующий раз] Нобелевскую премию мира и быть высеченным на скале Рашмор, а заодно изображенным на купюре 200 долларов, которая как раз сейчас крайне необходима Америке.

Так что лучше питерскому сопляку с настоящим Сумасшедшим не шутить. Лордам не понять.