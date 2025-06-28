Демократы в Сенате США требуют от Бессента объяснений касательно возможности возвращения России в SWIFT

Сенатор-демократ Рон Вайден из финансового комитета Сената США потребовал от американского министра финансов Скотта Бессента объяснений относительно возможности возвращения России к международной сети банковских платежей SWIFT. Напомним, что часть российских банков отключили от нее еще в 2022 году после начала полномасштабного вторжения в Украину.

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В своем письме сенатор попросил Бессента объяснить его комментарии телеканалу Fox News, в которых он не исключал возвращения России к SWIFT. Об этом сообщает Reuters.

"Позволит ли Министерство финансов США российским банкам снова присоединиться к SWIFT при отсутствии всеобъемлющего мирного соглашения с Украиной, которое бы полностью решало вопрос неспровоцированного вторжения России в Украину?" – спросил демократ из Орегона.

Также он спросил, продолжит ли Бессент выполнение Министерством финансов США обязательства лидеров G7 по ограничению использования Россией международной финансовой системы для поддержки ее войны против Украины.

В письме сенатор Вайден процитировал слова Бессента во время слушаний касательно его утверждения на должности о том, что он готов усилить российские санкции, в том числе в отношении нефтяных компаний, если Трамп попросит об этом. Это должно помочь прекратить войну в Украине, которую Бессент назвал "одной из самых больших трагедий своей взрослой жизни".

"Я прошу вас подтвердить свою приверженность строгому соблюдению этих санкций и ответить на вопрос о том, как вы представляете себе другие меры, принимаемые этой администрацией, включая соглашения с Украиной, которые потенциально могут работать в сочетании с этими санкциями", – написал Вайден.

Кроме этого, его интересует то, как американо-украинское соглашение по критически важным полезных ископаемых и инвестиционное соглашение помогут улучшить послевоенную безопасность Украины, и как они не принесут пользы ни одному лицу или стране, которая помогала России в военных действиях.

В Министерстве финансов пока не ответили на запрос о комментарии относительно письма Вайдена к Бессенту.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз не планирует отменять санкции в отношении российских банков, и возвращение РФ в SWIFT невозможно без изменения санкционного законодательства. В Брюсселе отмечают, что первым условием для пересмотра санкций остается полный вывод российских войск из Украины.

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